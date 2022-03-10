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樓一安錯失熱吻莫子儀機會 許願票房好就設宴回饋

2022/3/10 20:40（3/10 21:06 更新）
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電影「該死的阿修羅」10日晚間在台北舉辦首映會，演員凌心妤（左起）、導演樓一安、演員莫子儀、黃姵嘉、王渝萱、賴澔哲出席，為戲宣傳造勢。（希望行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月10日
電影「該死的阿修羅」10日晚間在台北舉辦首映會，演員凌心妤（左起）、導演樓一安、演員莫子儀、黃姵嘉、王渝萱、賴澔哲出席，為戲宣傳造勢。（希望行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）金馬影帝莫子儀主演電影「該死的阿修羅」今晚首映，導演樓一安因選錯牌錯失與莫子儀親吻的機會，但也預告若票房破5000萬元，將重回拍攝現場的寧夏夜市設千歲宴宴請粉絲。

「該死的阿修羅」由樓一安執導，莫子儀、黃姵嘉、黃聖球、王渝萱主演，將於明天上映。今晚首映會安排劇組選擇「機會牌」或「命運牌」，樓一安選擇機會牌，並宣布若票房破新台幣5000萬元就在寧夏夜市設千歲宴宴請粉絲。

對於另一張命運牌內容是和莫子儀接吻10秒，樓一安笑回：「這樣我比較想選命運，感覺比較有催票效果。」莫子儀馬上回應：「好險沒抽到這個。」

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演員賴澔哲表示，和樓一安一起宣傳電影不遺餘力，日前到高雄宣傳正好遇到303大停電，一早的廣播錄音被迫改到小倉庫邊吃早餐邊錄音，到了義守大學才發現改到11樓教室演講，兩人只能走樓梯上樓。

賴澔哲笑說：「加上要到義守大學前的百階樓梯，我們大概爬了15樓。導演一到11樓就累倒坐在樓梯間，所有老師都圍繞他跟他講話，他邊喘邊回答老師們的問題，都沒有生氣。」（編輯：張雅淨）1110310

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