陸小芬憶拍戲壓力大 調養20年遇本日公休劇本

（中央社記者王心妤台北22日電）影后陸小芬主演電影「本日公休」，她透露以前演戲曾因作息不正常和壓力太大導致心悸；導演傅天余改編媽媽故事成為電影，傅天余笑稱媽媽到處宣傳陸小芬演她，「太囂張了」。

「本日公休」由吳念真、吳明憲監製，傅天余自編自導，陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友演出。吳念真、傅天余及陸小芬今天出席媒體茶敘，分享拍片心得。

吳念真表示，當時看到劇本第一個念頭是媽媽角色不能找觀眾常看到的人，「找了成名的人就無趣了，這片子沒有特色，尤其這個電影是講細節。」吳念真說，當時聽到團隊說陸小芬，就馬上覺得沒問題了。

傅天余表示，雖然主角是以媽媽為雛形，但不希望陸小芬完全複製媽媽的樣子，「我是想說一個動人的故事，有刻意不讓她們碰面，不想讓她（陸小芬）參考。」傅天余也笑說：「媽媽超得意陸小芬要演她，四處跟別人說，但我也跟她說不是這樣的，太囂張了。」

陸小芬回憶，20多年前，拍戲時常會遇到作息不正常還有壓力大，甚至影響生活上的判斷，也會有力不從心的挫折感，甚至看著燈光會有七彩的炫光感，也有心悸、心律不整等不適。陸小芬說，暫離演藝圈的時間積極調適身心狀況，一直等待好劇本，「把自己歸零，才可以得到導演出現。」

陸小芬表示，這次回歸是以新人的心態演戲，不管演員得過多少獎、演過多少戲，演員的態度都很重要，「導演很嚴格的要求，但我覺得這樣很好，我喜歡要求很高，不高我還不喜歡。」

陸小芬表示，爸爸生前一直很希望她復出演戲，知道女兒要演戲後很開心，但爸爸在電影上映前就過世。不過陸小芬說心裡沒有太多遺憾，「我心裡一直有他，我知道他會來看電影，而且會保佑（電影）。」

「本日公休」將於3月3日全台上映。（編輯：李亨山）1120222