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灌籃高手票房飆破4億 「關於我和鬼」上映9天平紀錄

2023/2/20 16:27
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（中央社記者王心妤台北20日電）「灌籃高手：THE FIRST SLAM DUNK」票房持續累積，昨晚全台票房累積4.17億元；國片「關於我和鬼變成家人的那件事」累積1.27億元票房，打平「當男人戀愛時」紀錄。

「灌籃高手：THE FIRST SLAM DUNK」票房持續累積，電影公司特別舉辦「中配老師見面場」，在台北、台中、高雄跟粉絲見面。片中為宮城良田配音的于正昌在台北場活動表示，最喜歡宮城良田的親情戲，尤其是他跑去山洞翻找哥哥留下物品的橋段，他也鼓勵影迷：「不要忘記初心，要朝目標跟夢想邁進。」

片中為櫻木花道配音的于正昇感謝影迷支持。他透露，20多年前接到角色時是配音員群裡比較年輕的，「這麼多年過去了，再次為櫻木配音，我的心境沒有改變，感謝大家讓我繼續年輕下去。」2人現場與影迷親切互動，于正昇甚至改編櫻木花道對晴子說的話還有安西教練的名言成為：「現在放棄，我們的愛情就結束了。」成為驚喜之一。

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另一部電影「關於我和鬼變成家人的那件事」上映9天票房累積1.27億元，打平4億票房國片「當男人戀愛時」破億速度。許光漢透過電影公司感謝影迷支持，林柏宏說：「這是一部充滿愛的電影，大家都有感受到滿滿的愛，這是我最大的感動。」

電影公司也透露，歌后蔡依林演唱的主題曲「親愛的對象」獲得好評，之後將推出「蔡依林驚喜獻聲版」，預計228連假前更換全台戲院的版本。（編輯：龍柏安）1120220

#于正昇
#蔡依林
#于正昌
于正昇
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