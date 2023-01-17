許光漢新戲大尺度全裸跳鋼管 林柏宏演車禍先微醺

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電影「關於我和鬼變成家人的那件事」2月將上映，演員許光漢片中挑戰大尺度演出，全裸跳鋼管舞。許光漢17日受訪表示，本來以為會有物品可以遮掩，沒想到會拍得這麼赤裸。（金盞花大影業提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）電影「關於我和鬼變成家人的那件事」2月上映，演員許光漢挑戰大尺度演出，全裸跳鋼管舞，演員林柏宏則是演出車禍戲前先喝酒微醺，一度擋不住酒意，還先到休息室昏睡。

「關於我和鬼變成家人的那件事」今天舉辦試片活動。導演程偉豪及演員許光漢、林柏宏和馬念先會後接受訪問，分享拍攝點滴。許光漢片中有許多大尺度演出，有洗澡、露臀部、先裸奔再跳鋼管舞等戲，他承認收到劇本時的確猶豫該不該演出，但想跟程偉豪合作才點頭。

許光漢表示，跳鋼管舞的戲，劇本上只寫著「全裸跳鋼管舞」，本來以為會有物品可以遮掩，沒想到會拍得這麼赤裸。程偉豪笑說，片場拍攝時有清場，請女性工作人員先離開，讓許光漢更大膽演出。劉冠廷也在這場戲客串演出，因為劉冠廷在電影「詭扯」中曾裸奔，許光漢表示，「冠廷是有經驗的人，拍攝完成後，他第一時間有拿東西給我遮，滿溫暖的。」

林柏宏片中被車撞的戲，為符合角色喝醉過馬路的狀態，事先喝了點酒到達微醺狀態。他透露拍攝當天遇到寒流，喝了監製金百倫準備的薑母鴨後，撐不住酒意還到休息室昏睡一下，「我整個茫到不行，睡完醒來馬上要被車撞，實在太狂了，但武術組準備的軟墊很舒服，躺一次就上癮。」

被問到哪場戲最困難，許光漢表示，每場戲都很困難。馬念先認為是最後被銬在牆角的戲，「我一個散骨頭弄了2天之後，脖子有種拉傷的感覺。」馬念先一場被香爐打頭的戲，因為道具香灰誤放太滿，他一度被打到滿臉都是灰，讓程偉豪笑說：「馬哥舉手投足自帶喜感，這個角色找他來詮釋果然沒讓我失望。」

「關於我和鬼變成家人的那件事」將於2月10日全台上映。（編輯：陳政偉）1120117

演員林柏宏在電影「關於我和鬼變成家人的那件事」中飾演同志鬼，不只挑戰大量特效演出，還有大哭大笑的情緒戲。（金盞花大影業提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月17日