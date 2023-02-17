關於我和鬼變成家人的那件事描述同志冥婚催淚 林柏宏「不敢相信」掀熱潮

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演員庹宗華（左）與林柏宏（右）在電影「關於我和鬼變成家人的那件事」飾演彼此有隔閡的父子，卻在「女婿」許光漢（中）牽引下，從不理解到和解，觸動無數觀眾落淚。（金盞花大影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）許光漢、林柏宏主演喜劇電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，上映邁入第2週、全台票房突破新台幣7500萬元，不只林柏宏的角色口頭禪「不敢相信」再創流行語，動人親情也相當催淚。

結合喜劇、靈異、懸疑、動作的「關於我和鬼變成家人的那件事」，描述林柏宏飾演「死掉的gay」毛毛與許光漢飾演的「鋼鐵直男」吳明翰被迫冥婚，兩人從對立衝突到培養出夥伴情誼，甚至昇華為家人一樣，打破刻板印象及偏見，進而理解與包容。

「毛毛」跟阿嬤王滿嬌與父親庹宗華的家人親情，更是全片最動容之處，導演程偉豪透過片商分享：「希望能呈現社會某些樣貌、議題，不一樣又怎樣，在愛面前我們都一樣，是這部電影的內在核心。」

影片來源：金盞花大影業

林柏宏、許光漢主演喜劇電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，上映邁入第2週、全台票房突破新台幣7500萬元。（圖取自facebook.com/marrymydeadbody）

金鐘視帝庹宗華和林柏宏在片中是關係緊繃的父子，毛毛對外已是大方出櫃的男同志，唯獨面對父親有所保留與隔閡，電影片尾父子大和解戲碼，庹宗華丟出核彈級演技，騙走不少觀眾眼淚。

聊起參演心情，庹宗華回想20年前在電視劇「孽子」也演過同志角色，坦言：「這次換我演一個兒子是同志的父親，角色完全對換過來了，我本身也是父親，站在父母立場感受特別深。」

而王滿嬌飾演思想前衛的「潮嬤」，角色設定也相當特別。電影一開場，就是她替意外身故的孫子毛毛安排冥婚，還開心的翻閱相簿對「新郎官」許光漢介紹毛毛生前點滴，祖孫倆甚至一起參與同志彩虹遊行。電影上映後，不少觀眾也發現由歌手蔡依林演唱主題曲「親愛的對象」MV，就是林柏宏和阿嬤王滿嬌祖孫日常的番外篇，成為另外的驚喜彩蛋。

導演程偉豪認為：「幫孫子完成冥婚的阿嬤和反對毛毛同志身分的爸爸，這些人形成了整個故事的人際關係，建構一個有笑有淚的荒謬世界觀。」

除了感動之外，片中毛毛的口頭禪「不敢相信」也成為近期最夯流行語，不僅林柏宏宣傳時，總會掛在嘴邊，也讓影迷們掀起照樣造句潮流：「不敢相信！這部真的很推！」或「不敢相信，怎麼這麼好看。」（編輯：陳政偉）1120217

資深演員王滿嬌（圖）在電影「關於我和鬼變成家人的那件事」飾演永遠挺孫子的前衛阿嬤。（金盞花大影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月17日

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