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蔡振南挑戰從影最壞反派 王淨慶生盼新片破億

2023/2/7 21:33
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（中央社記者王心妤台北7日電）國片「關於我和鬼變成家人的那件事」今晚首映，劇組也為正巧生日的演員王淨驚喜慶生，她許願票房破億；蔡振南稱這次是第一次演出這麼壞的反派，「從沒演過這麼沒良心的角色」。

「關於我和鬼變成家人的那件事」今晚首映，監製金百倫、吳明憲及導演程偉豪以證婚人身分，率領演員許光漢、林柏宏、王淨、蔡振南、庹宗華、王滿嬌等人出席，象徵牽起合作緣分，也拉開大紅包灑出紙花，期待票房破億。

今天正巧是女主角王淨生日，劇組特別為飾演女警的她準備警車造型蛋糕；她許願票房破億，也希望觀眾可以從電影中感受到「愛」的意義。

林柏宏感謝對手演員許光漢，無論排練、讀劇本都是非常棒的合作對象，「他真的百分之2千都給了這個角色」；許光漢聽完笑回：「你這樣我等等又要匯款給你」。

蔡振南表示，第一次演出這麼壞的角色，「我把第一次給導演（程偉豪），從沒演過這麼沒良心的角色」；資深演員王滿嬌飾演林柏宏的奶奶，她表示演戲超過60年，這是最特別的一次，「處處都是難點，這戲內容非常複雜」。

庹宗華跟林柏宏飾演父子，他透露兩人其實很有緣分，這次已經是二度演父子；林柏宏則說跟庹宗華演戲很安心，看電影也被父子情感動落淚。

「關於我和鬼變成家人的那件事」將於10日全台上映。（編輯：陳仁華）1120207

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