億級票房導演程偉豪邀演電影 蔡依林笑回：下輩子

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（中央社記者王心妤台北9日電）電影「關於我和鬼變成家人的那件事」主題曲「親愛的對象」由歌后蔡依林譜曲並演唱。導演程偉豪趁著直播宣傳邀蔡依林演出電影，蔡依林則笑著表示，「下輩子當演員才會考慮」。

程偉豪曾執導的「紅衣小女孩2」曾獲得破億票房。新片「關於我和鬼變成家人的那件事」主題曲「親愛的對象」創作起源來自於程偉豪在電影創作階段，就一直希望有首歌能代表電影，馬上想起曾合作「愛的羅曼死」、「紅衣女孩」MV的蔡依林。蔡依林接到譜曲的挑戰後也相當期待，耗時1年完成創作。

蔡依林表示，寫歌過程讀了劇本，把感受唱出來，也試著不要帶著任何框架去創作。她說，曾擔心這首歌會不如程偉豪的期待，壓力很大，創作過程也一度卡關，還問過要不要換人唱，幸好最終交出雙方都滿意的作品。

蔡依林今天與程偉豪和「關於我和鬼變成家人的那件事」男主角林柏宏共同直播，分享創作歷程。林柏宏首度和蔡依林拍MV，他搬出角色的招牌台詞笑喊：「不敢相信」。蔡依林也開心這次能跟林柏宏正式同台，更誇男主角許光漢和林柏宏的演出很精彩。

程偉豪在直播中還邀請蔡依林未來演出電影，但蔡依林表示要演出實在太害羞了，並說下輩子要當演員時，一定會打電話給程偉豪。程偉豪則說，蔡依林的情感表達和渲染力都極高，甚至不輸很多合作過的演員，期待有機會在戲劇上合作。

「親愛的對象」已在音樂串流平台上架；「關於我和鬼變成家人的那件事」將於明年2月10日上映。（編輯：張芷瑄）1111209