炎亞綸挑戰新角色保密嚴 自揭被許光漢毆打戲嚇到

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電影「關於我和鬼變成家人的那件事」找來藝人炎亞綸（左）客串演出，炎亞綸表示，這次是挑戰沒演過的類型角色，也被許光漢（右）的毆打戲及爆粗口嚇到。（金盞花大影業提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）電影「關於我和鬼變成家人的那件事」今天釋出預告，金馬男配角劉冠廷以及炎亞綸皆客串演出。不過，炎亞綸這次挑戰從沒演過關鍵角色，只願意透露被許光漢毆打戲及爆粗口嚇到。

「關於我和鬼變成家人的那件事」今天公布的花絮中，炎亞綸遭許光漢重擊，嚇得他大喊：「你再不走，我要報警了喔。」飾演關鍵角色的炎亞綸表示，「光漢的角色罵髒話罵得蠻凶，對戲過程有覺得，也太凶了吧。」但他也說，拍完之後，兩人就和解了。

導演程偉豪感謝炎亞綸願意接下角色，雖然戲份不多，仍是重要角色。程偉豪表示，「亞綸因為非常喜歡我們的劇本，某種程度上，我們的故事和觀點能被他認同，這件事情讓我蠻感動的。」

劉冠廷曾在「詭扯」飾演想改邪歸正的假警察，這次終於圓夢，他笑說：「我這次演的是一個真的警察。」對於能親眼目睹許光漢大尺度演出，劉冠廷表示，「很開心可以跟光漢一起演戲，站在搖滾區第一排，把光漢的身體盡收眼底。」他也稱讚許光漢拍攝大尺度戲時仍可以把握角色，甚至丟掉過往高冷形象，「非常親民、非常接地氣。」

許光漢和林柏宏則透過電影公司表示，曾私下懷疑2個主角原型都是程偉豪依據自己的樣子創作的。林柏宏說：「導演跟我講毛毛的戲時，都會毛毛入魂，他可能就是毛毛的原型，包括他的穿著、衣服、頭髮也跟毛毛差不多。」兩人打趣表示，或許能一起投資新片並讓程偉豪一人分飾兩角，滿足他的喜劇魂。

「關於我和鬼變成家人的那件事」將於2月10日全台上映。（編輯：陳政偉）1120119