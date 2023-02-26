關於我和鬼變成家人的那件事票房有望破2億 許光漢林柏宏合體謝粉絲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國片「關於我和鬼變成家人的那件事」同樂會26日下午舉行，在電影中有對手戲演出的演員許光漢（前右起）、林柏宏、炎亞綸一同出席，與影迷粉絲同樂。中央社記者鄭清元攝 112年2月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）國片「關於我和鬼變成家人的那件事」上映至今，全台票房已達新台幣1.68億元，有望突破2億元。劇組今天舉辦粉絲同樂會，片中演員許光漢、林柏宏、炎亞綸現身，引起全場尖叫。

劇組今天在台北信義區舉辦「有你們真好同樂會」，監製吳明憲及金百倫、導演程偉豪率演員許光漢、林柏宏、王淨、馬念先、王滿嬌、庹宗華、炎亞綸出席，敲鑼歡慶票房一飛衝天。

另外，劇組為酬謝觀眾支持還發送500杯梅子綠茶，甚至搬出電鍋、T恤等周邊商品進行票根抽獎，讓全場粉絲直呼「不敢相信！」

吳明憲喊話，預估今天電影票房就有機會突破新台幣2億元。

曾參與國片影史最高票房電影「海角七號」的馬念先也開心地回應，希望有機會超越「海角七號」票房，他笑稱「快忘記票房衝上第一的感受了，我們就先5.7億吧」。

劇組被問及如果「關於我和鬼變成家人的那件事」票房成功突破2億元，要如何回饋粉絲。對此，程偉豪表示，還需要時間思考。

其他人則力拱「點子王」炎亞綸幫忙出主意，炎亞綸開玩笑說，「2億真的是不容易，我先露一個頭，2億就二頭肌好了，那3億交給柏宏露三頭肌。」

對於炎亞綸的說法，許光漢也搞笑附和表示，「那我露下面的腳趾頭。」

在電影裡愛恨交纏的許光漢、林柏宏、炎亞綸今天共同亮相，3人手勾手象徵大和解。片中，炎亞綸飾演林柏宏的渣男前任，炎亞綸坦言要講出各種傷害對方的台詞最困難，「我其實是個心很軟的人，看到柏宏的角色因我而哭的時候，我也非常心疼，但要演渣男就必須這樣。」

林柏宏則說，「感謝亞綸講得很夠力，讓我更容易進入角色狀態，真的蠻難過的。」

近期國內雞蛋產量減少，炎亞綸日前在網路上發文指稱「我最近每天都吃到蛋」引發爭議，他隨後也緊急發文道歉指出「最缺的就是我的同理心」。

炎亞綸今天再被問及相關議題，他表示，自己勇於道歉的原因是因為「我的出發點是愛，又不是恨，因為愛而變成恨，就是你表達方式有問題。」（編輯：戴光育）1120226

國片「關於我和鬼變成家人的那件事」票房已達新台幣1.68億元，26日舉行同樂會抽獎活動，導演程偉豪（中）宣布加碼，拿出有歌手蔡依林簽名的宣傳T-shirt讓影迷粉絲抽獎。中央社記者鄭清元攝 112年2月26日

國片「關於我和鬼變成家人的那件事」同樂會26日舉行，監製吳明憲（右1）、金百倫（左2）和導演程偉豪（左1）帶著劇中主要演員一同宣布票房已達新台幣1.68億元，期待連假後再衝出票房佳績。中央社記者鄭清元攝 112年2月26日