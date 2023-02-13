隔20年演電影 陸小芬「本日公休」詮釋台灣媽媽

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電影「本日公休」試映會及記者會13日舉辦，演員施名帥（左起）、陳庭妮、方志友、傅孟柏、陸小芬、導演傅天余、監製吳念真、電影主題曲作曲人陳建騏、監製吳明憲出席，並分享拍攝點滴。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）電影「本日公休」記者會今天舉行，此片是金馬影后陸小芬隔逾20年演出，她歸功劇本吸引人。導演傅天余說，這是難寫的劇本，「原以為電影是我們家的故事，其實是所有人的故事」。

「本日公休」舉辦試映會，監製吳念真、導演傅天余及演員陸小芬、傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友出席記者會。

傅天余以個人家庭故事為靈感，加上守著家庭理髮廳的媽媽堅守職人精神改編成電影「本日公休」。她說：「從小在家庭理髮環境裡，看到很美好的老派人情，非常想要透過這個電影、故事分享給很多人。」

「本日公休」回到傅天余台中老家拍攝，希望藉由陸小芬飾演的阿蕊展現出台灣媽媽形象，傅天余說：「除了是照顧家裡的媽媽之外，她可以很有自信，也可以有非常棒的專業。」

傅天余表示，這是最難寫的作品，融合了40年的田野調查經驗，「看過的人說，對白很像自己媽媽說的話。原本以為電影是我們家的故事，其實是所有人的故事」。

陸小芬相隔超過20年演出電影，她笑說是因為傅天余才願意接演，加上劇本夠吸引人，「這個宇宙安排好的劇本丟到我家，我就情不自禁從小宇宙跑出來」。

談到為何選擇陸小芬演出，吳念真說，隨著生命經驗的累積，陸小芬已經有了不同的氣質。

陸小芬則說，現在已經懂得許多事情圓滿就好，難以算得很清楚，「有對的生活方式就會有好的生活，有好的生活就會有好的幸福，其他事情交給老天，老天會安排」。

「本日公休」將於3月3日上映。（編輯：管中維）1120213