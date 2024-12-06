中山美穗去世享年54歲 大阪公演臨時喊卡、日本網友震驚不捨

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本54歲女星中山美穗今天被警方發現陳屍家中浴缸，消息一出震驚日本網友，紛紛透過社群平台表達不捨。而在死訊傳出前，官網也臨時宣布取消今天原訂在大阪舉辦的兩場公演。

日本放送協會（NHK）、日刊體育及每日體育等日媒報導，警視廳表示，54歲女星 中山美穗 中山美穗 1970年3月1日出生於東京

跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為日劇女王。其主演的「情書」走紅全亞洲，成為生涯代表作

2002年6月與作家辻仁成結婚並移居巴黎，2004年生下1子。兩人2014年離婚

作品：「情書」、「偶像媽咪」、「愛情故事」、「二千年之戀」、「沉睡的森林」、「東京日和」、「巴黎鞋奏曲」、「再見，總有一天」等 看更多 關閉 在東京澀谷區自宅被發現死亡。據指出，中山美穗倒臥在浴室浴缸內。

相關人士表示，今天上午7時前還用LINE跟中山美穗溝通工作上事宜，但中山美穗上午9時未出現在原訂要搭乘的新幹線月台上，之後就失聯。

經紀公司員工隨即前往中山美穗家中查看，發現她似乎在浴缸內溺水。

警方接獲經紀公司通報後，趕赴現場確認中山美穗死亡，警視廳正在調查詳細狀況。

中山美穗原訂今天在大阪舉辦兩場公演，結果都在今天宣布取消。這兩場活動預訂下午5時30分及晚間8時30分舉行。根據官網公布資訊所示，原訂在大阪舉辦的兩場耶誕演唱會，「因為中山美穗身體不適決定取消」。

主辦單位對造成歌迷嚴重困擾致歉。

不少日本網友透過社群平台X表達震驚說，「騙人的吧，不敢相信」、「中山美穗死訊太令人驚訝」、「才54歲而已，願她安息」。（譯者：黃名璽）1131206

中山美穗2016年曾造訪台灣，與電影院「情書」看板合影。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）