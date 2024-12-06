中山美穗曾低調訪台遊玩 讚台灣人友善與美食

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（中央社記者王心妤台北6日電）日本女星中山美穗今天被發現倒臥東京家中過世，享年54歲。她曾於電影「情書」重新在台灣上映時低調來訪，隔年又在Instagram貼出到嘉義遊玩的照片並說玩得非常盡興。

中山美穗跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為「日劇女王」、「月九女王」，以純愛經典「情書」走紅亞洲，中山美穗分飾兩角，成為演藝生涯代表作。

「情書」2016年在台灣大銀幕重映時，中山美穗首度訪台，並在Instagram貼出與電影看板合影照片，1張是模仿看板仰望、1張站在看板前背影，讓台灣粉絲非常驚喜，留言「女神降臨台灣」。

中山美穗隔年再度低調造訪台灣，並前往嘉義遊玩。她當時在Instagram發文寫道，去年首度造訪台灣後，被人們的友善和美食吸引，這次搭著高鐵到嘉義玩，「嘉義充滿了與日本深厚連結的懷舊氛圍，讓人感到格外舒適。」她稱讚料理、茶、寺廟和夜市都令人難忘，雖然天氣炎熱仍玩得相當開心，不少台灣網友留言表示歡迎。（編輯：管中維）1131206