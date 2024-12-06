中山美穗身亡 「情書」雪地喊「お元気ですか」永存影迷心中

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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本女演員兼歌手中山美穗今天被發現在東京都澀谷區的家中死亡，享年54歲，警視廳正在調查死因。1995年經典純愛電影「情書」裡，她在雪地裡大喊「お元気ですか」（你好嗎？）的絕美身影，將永存在影迷心中。

中山美穗 中山美穗 1970年3月1日出生於東京

跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為日劇女王。其主演的「情書」走紅全亞洲，成為生涯代表作

2002年6月與作家辻仁成結婚並移居巴黎，2004年生下1子。兩人2014年離婚

作品：「情書」、「偶像媽咪」、「愛情故事」、「二千年之戀」、「沉睡的森林」、「東京日和」、「巴黎鞋奏曲」、「再見，總有一天」等 看更多 關閉 出生於1970年3月1日。1982年，還是中學一年級學生的她在原宿被星探發掘，剛開始以雜誌、海報等模特兒身分活動。1985年，她在電視劇「毎度おさわがせします」裡飾演一名不良少女，給觀眾留下深刻印象。

同年，她憑藉單曲「C」以偶像歌手身分出道，這首歌也是她首部主演電視劇「夏・體驗物語」的主題曲。她的出道單曲銷量達17萬張，人氣迅速飆漲。此後，她多次親自演唱主演電視劇的主題曲，取得熱烈迴響，並在音樂、電視劇、電影等多個領域都受到高度評價，成為成功的影歌雙棲藝人，是日本昭和時代的代表性偶像之一。

中山美穗多次登上NHK紅白歌合戰舞台，與南野陽子、淺香唯、工藤靜香被合稱為「偶像四天王」，引領了1980年代末期的偶像潮流。

根據「別冊寶島」調查，中山美穗在1980年代的單曲總銷量為245.6萬張（僅計算年度排名前50名作品），在當年偶像女歌手當中排名第5。而她進入年度前50名的單曲數量有10首，僅次於中森明菜和松田聖子，排名第3。

1990年代，中山美穗持續活躍於電視劇、廣告代言以及歌壇，發行的單曲「比世界上任何人」以及「只是想要哭泣」都大獲成功。

其中，與WANDS合作的「比世界上任何人」大賣近200萬張，曾被鄭秀文等不少華人歌手翻唱。「只是想要哭泣」銷量104.8萬張，則是她以個人名義發行的首張百萬銷量單曲。她和今井美樹成為1980年代出道的女歌手當中，唯二有2首百萬單曲的歌手。

影片來源：可樂電影Cola films官方帳號

電影和電視劇方面，她憑藉1995年主演的「情書」榮獲第38屆藍絲帶最佳女主角獎，1997年的「東京日和」則讓她贏得第21屆日本電影學院獎優秀女演員獎。

1998年，她與木村拓哉主演電視劇「沈睡的森林」，創下最高收視率30.8%，讓她獲得日劇學院賞最佳女主角賞。1999年，她在發行單曲Adore之後暫停了歌手活動，直到2019年才時隔20年再次發布專輯。

2001年，中山美穗主演電視劇「Love Story」創下平均收視率破20%的紀錄，成為在1980、1990、2000這3個年代，主演電視劇都有破20%記錄的唯一女演員，也是第一位在10多歲、20多歲、30多歲演出連續劇，收視率都破20%的女演員。

近年，她曾舉辦粉絲見面會，並於2023年舉行時隔24年的全國巡迴演唱會。今年也再次舉辦全國巡演，原本預定在19個城市進行21場演出，但今天臨時取消在大阪的兩場公演，隨後就傳出她的死訊。

中山美穗的妹妹是女演員中山忍。感情生活方面，她在2002年與作家辻仁成結婚，兩人育有一子，於2014年離婚。（編輯：高照芬）1131206

影片為網友備份。影片來源：amel amel