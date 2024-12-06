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中山美穗「情書」紅遍亞洲 作家藤井樹筆名也出自於此

2024/12/6 16:15（12/6 16:59 更新）
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中山美穗2016年曾造訪台灣，與電影院「情書」看板合影。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）
中山美穗2016年曾造訪台灣，與電影院「情書」看板合影。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）以純愛經典電影「情書」紅遍亞洲的日本女星中山美穗今天逝世，享年54歲，一代人的青春回憶彷彿跟著消逝。台灣知名網路作家「藤井樹」筆名更是從「情書」與中山美穗而來。

筆名「藤井樹」的台灣作家吳子雲，從寫網路小說起家，知名作品包含「我們不結婚，好嗎」、「有個女孩叫Feeling」、「B棟11樓」等，其中「六弄咖啡館」被改編為同名電影，由吳子雲親自執導，參與演出的林柏宏也獲得第53屆金馬獎最佳男配角肯定。

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吳子雲今天告訴中央社記者，得知中山美穗過世噩耗相當震撼，心裡也空空的，尤其家裡走廊還貼著「情書」的電影海報。而他的筆名「藤井樹」確實就是從「情書」而來，當年決定在BBS站註冊就是在看完「情書」的當天晚上，他表示：「『情書』和我人生的一部分是重疊的，中山美穗也是。」

由日本導演岩井俊二執導，於1995年上映的電影「情書」，敘述著一封原本出於哀思而寄往天國的情書，卻大出意料收到同名同姓者的回信，並且逐漸挖掘出一段深埋多年卻始終沉靜的純真單戀。片中男女主角的名字都是「藤井樹」，中山美穗共分飾兩角，包含成年女版「藤井樹」及過世的男版藤井樹未婚妻「渡邊博子」。（編輯：龍柏安）1131206

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