中山美穗驟逝 前夫辻仁成首度發聲

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本女歌手、演員中山美穗6日被發現陳屍於東京都自宅浴缸中，震驚日本社會。她的前夫、作家辻仁成今天透過網路雜誌Design Stories表示，「接到噩耗後整天都在祈禱」。

辻仁成寫道，「某月某日，驚聞噩耗，昨天我停寫日記，整天都在祈禱」、「我擔心兒子，昨天一直陪著兒子，因此，365天未曾間斷記錄的日記，無法書寫」。

他說：「兒子也很努力，如果可以的話，請大家能靜靜守護。」

辻仁成還寫道：「我母親曾告訴我說『難過時，就大力地炒、大口地吃』。昨天，和兒子聊了很多之後，一起吃飯，也告訴兒子我母親說過的這段話。」

辻仁成還言及自己仰望著諾曼第（Normandy，位於法國西北部）的天空，也上傳了天空照。文末，他介紹「法式魷魚飯」菜色，並表示，「每天都努力活，會經歷很多事，但人生還是得繼續下去。這是兒子很喜歡的法式魷魚飯，希望他心情能變好」。

日本產經體育報報導指出，目前辻仁成未打算返國。

現年65歲的辻仁成是日本小說家、音樂家、電影導演、表演家。有過3段婚姻，前妻分別是與一般女性、女星南果步、中山美穗。他於2003年移居法國，持續創作。

中山美穗2021年10月在訪談時與辻仁成結識後，交往8個月就於2002年6月閃電結婚。2003年中山美穗移居法國巴黎，兩人於2004年1月生下長男，2014年7月宣布離婚，兒子的監護權由辻仁成取得。（編輯：張芷瑄）1131208