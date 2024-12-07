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為釐清中山美穗死因 最快12/8解剖

2024/12/7 17:01
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本女歌手、演員中山美穗昨天被發現陳屍於東京都自宅浴缸中。日本警方初步研判，死因很可能是病逝或因事故而死，為釐清死因，安排最快8日解剖。

日本朝日新聞報導，中山美穗昨天中午被發現陳屍於東京都自宅的浴缸中。調查人員表示，當時，她住家玄關的門上鎖，她身上沒明顯外傷，現場並無留下遺書等物品。

掌管東京警務的警視廳初步研判，中山美穗很可能是病逝，或者發生事故而死。最快明天對她的遺體進行「調查法解剖」。

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這是根據為釐清死因的調查法所實施的解剖，並非因為死因可疑而執行的「司法解剖」。

綜合日媒報導，中山美穗昨天在大阪有演唱會，昨天上午7時與經紀公司相關人員用通訊軟體聯繫，但是到了約定的時間上午9時要從品川車站搭新幹線時，她卻未現身。工作人員後來去她住家，因門上鎖，於是找來持有鑰匙的中山美穗友人來開鎖，入內發現她在浴缸中沒動靜，確認身亡。（編輯：陳妍君）1131207

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