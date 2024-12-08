中山美穗猝逝死因：洗澡時意外事故
2024/12/8 17:39（12/8 17:48 更新）
（中央社東京8日綜合外電報導）54歲日本女星中山美穗12月6日被發現在東京自宅浴缸猝逝，所屬經紀公司今天公布死因是「洗澡時發生的意外事故」。
日本放送協會（NHK）報導，中山美穗12月6日被發現陳屍東京都澀谷區自宅浴室，警視廳今天為查明死因針對遺體進行詳細調查，結果未發現明顯外傷，判斷並非刑事案件。基於中山美穗家屬強烈要求，警方未公布詳細死因。
中山美穗經紀公司今天在官網公布，「驗屍結果確認並非刑事案件。另外，已弄清死因是洗澡時發生的意外事故」。
經紀公司表示，「我們全體工作人員對突如其來的事件深感悲痛同時，也由衷感謝大家給予的溫暖支持與關懷」。
中山美穗1985年出道，唱紅許多歌曲，被發現猝逝當天，正準備在大阪市舉辦兩場演唱會。
經紀公司沒有公布中山美穗喪禮時間與地點，將評估事後再安排其他的告別場合。（譯者：黃名璽）1131208
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