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中山美穗猝逝 醫提醒泡澡7警訊應立刻出浴室休息

2024/12/6 19:18（12/6 19:28 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）日本女星中山美穗被發現在東京自宅浴缸猝逝。時序入冬，不少人喜歡泡湯泡澡，醫師提醒，若有胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊、全身疲累等現象，應立刻出浴室休息。

根據日本放送協會（NHK）、日刊體育及每日體育等日媒報導，54歲中山美穗今天被發現在東京自宅浴缸猝逝，警視廳研判有可能是病死，正詳細調查死因。而在死訊傳出前，官網臨時以「身體不適」為由，宣布取消今天原訂在大阪舉辦的兩場公演，消息一出，震驚日本網友，紛紛透過社群平台表達不捨。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文接受媒體電訪指出，猝逝的原因很多種，比方說本身固有疾病、感冒引發心肌炎等，過去也曾發生熱水器裝在室內，因門窗緊閉而一氧化碳中毒。

林謂文表示，從媒體揭露的訊息，中山美穗近期疑似感冒，加上她有子宮肌瘤病史，臨床上這類患者可能會有貧血狀況，導致心臟容易跟著出問題，實際死因有待調查，但還是要特別提醒有心血管疾病的人，天冷泡湯、泡澡要格外注意。

林謂文建議，要泡澡可先用溫水讓身體預熱，再慢慢進到浴缸裡，先讓手腳進入水中感受溫度，身體適應了再慢慢浸下去，不建議水位超過心臟的高度，大概半身即可，泡澡時間也不宜太久，最多10至15分鐘，自己泡澡的時候，盡量選擇有空調或通風的地方。

一旦出現胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊或全身很疲倦等感覺，代表身體可能有些狀況，一定要立刻終止泡澡，出浴室休息。

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他解釋，天氣寒冷時節，當脫光衣服、皮膚接觸到冷空氣，血管會收縮、血壓上升、心跳變快，若馬上跳進熱水池，會使得血液會全部集中在皮膚，導致臟器、心臟、腦部的血流不足；喝醉酒的人絕對不能泡澡，會造成急劇擴張，增加散熱，脫水的狀況變得更嚴重，容易產生低血壓，甚至有人會因為這樣頭暈、意識模糊、暈厥，恐滑入水中溺斃。

天氣變冷連沖澡都要小心，林謂文提醒，越是溫差變化，洗澡時越要緩和，尤其是年長者、有慢性病者，對溫度的耐受度與感受度都不比常人，身體交感神經衝擊更大，不留意恐發生憾事。（編輯：管中維）1131206

#中山美穗
#泡湯
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