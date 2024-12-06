中山美穗54歲急逝 專家：慎防名人逝世症候群

（中央社記者戴雅真東京6日專電）深受歌迷、影迷喜愛的日本女演員兼歌手中山美穗今天突然傳出死訊，享年54歲。由於太過突然，令許多日本網友感到震驚與悲傷，留言「全身顫抖沒辦法停下來」、「這不是真的吧」。心理專家提醒，「名人逝世症候群」可能會使人出現食慾不振、失眠等情形。

中山美穗今天原本在大阪要舉行公演，但臨時喊卡，隨後就傳出她在澀谷區惠比壽自宅身亡消息。

「產經體育」、日本放送協會（NHK）報導，中山美穗原本預定舉辦公演的大阪梅田會場外，下午仍有許多不敢置信的粉絲到場，有些人閱讀取消公演的告示，也有人用手機拍下貼在門口的中山美穗海報，作為最後留念。

一名女粉絲哭著表示，「我從10幾歲開始就是她的粉絲，原本還期待能夠久違地見到她，很想知道到底怎麼了。」另一名來自京都的50多歲女粉絲眼眶濕潤表示，是在準備前往演唱會時得知不幸消息，「我從10幾歲開始就喜歡她，她總是閃閃發光，我還曾經模仿她的髮型，留下許多回憶，真不敢相信她已經去世了，真希望還能再見到她。」

心理學者碓井真史撰文表示，與逝者永別的痛苦，不僅會發生在逝者是家人、朋友和身邊親近的人的情況下，即使是明星或名人這些素未謀面的對象，他們的死訊也會對粉絲，甚至是一般人帶來衝擊。

他指出，像這次突如其來的噩耗更是如此。如果逝者已經高齡或是久病，多少能有一定的心理準備，但想像準備去期待已久演唱會的粉絲，突然聽到偶像的訃聞，想必是相當悲痛。

他表示，即使不是鐵粉，但從網路或電視看到消息，重新聽到中山美穗過去膾炙人口的熱門歌曲，也會受到預期之外的衝擊。有許多人已經在網路上表達他們的震驚與難以置信，有些人可能會深陷在悲傷的情緒當中，甚至出現失眠或是食慾不振等症狀。

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碓井真史指出，要排解悲傷，可以將震驚和哀痛用語言表達出來，作為一種抒發方式，而且要有人傾聽這些話。如果是至親離世，很多人都會給予共鳴，但如果是偶像逝去，可能會有人無法理解，即使如此，仍希望能找到盡量可以共鳴的人傾訴。

他表示，還可以做一些會讓自己感到愉快的事情，像是享受美食，或是從事興趣愛好，避免一個人獨處，陷入負面情緒當中。另外，適當限制消息獲取也是另一種克服悲傷的方式。這段期間，無論是新聞或綜藝節目可能都會出現大量相關資訊，有時候關掉電視、遠離網路，也非常重要。（編輯：高照芬）1131206