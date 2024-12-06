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中山美穗猝逝 警方研判可能病死

2024/12/6 16:22（12/6 16:59 更新）
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日本女星中山美穗。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本電視台（Nippon TV）報導，54歲日本女星中山美穗今天被發現在東京自宅浴缸猝逝，警視廳研判有可能是病死，正詳細調查死因。

參與調查的相關人士表示，經紀公司方面人士今天中午從中山美穗

中山美穗

  • 1970年3月1日出生於東京
  • 跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為日劇女王。其主演的「情書」走紅全亞洲，成為生涯代表作
  • 2002年6月與作家辻仁成結婚並移居巴黎，2004年生下1子。兩人2014年離婚
  • 作品：「情書」、「偶像媽咪」、「愛情故事」、「二千年之戀」、「沉睡的森林」、「東京日和」、「巴黎鞋奏曲」、「再見，總有一天」等
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位於東京都澀谷區惠比壽的住宅報警，表示「（中山美穗）在浴缸中死亡」。

警視廳前往調查時，發現中山美穗倒在滿水浴缸內，並當場確認死亡。參與調查的相關人士說，由於房屋有上鎖，研判非刑事案件。

警視廳表示，加上沒有中山美穗在浴室內跌倒的痕跡，研判有可能是病死，將進行司法解剖調查詳細死因。

富士新聞網報導，參與調查的相關人士表示，從事發現場和中山美穗遺體研判，有可能是進入浴室時因為劇烈溫度變化對身體造成不良影響的「熱休克」（heat shock），也有可能是因為某種原因在浴缸內溺死。

現階段已知無明顯外傷等情況，警視廳正詳細調查死因。（譯者：黃名璽）1131206

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