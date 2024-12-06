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中山美穗陳屍浴缸 生前IG發文「內心被撕裂得難以平復」

2024/12/6 15:11（12/6 15:28 更新）
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日本女星中山美穗。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）
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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本女演員兼歌手中山美穗今天被發現在東京都澀谷區的家中死亡，享年54歲，警視廳正在調查死因。

根據調查相關人士，她被發現在自家浴缸裡身亡。

中山美穗前一天在自己的Instagram帳號發文寫道，「前幾天去了露易絲‧布爾喬亞（Louise Joséphine Bourgeois）的展覽，（我的）照片拍得不好，抱歉。」隨文發布了她拍攝的展品照片。

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接着她說：「有2、3天，感覺內心被撕裂得難以平復，只能和一起去的朋友交流。照片拍得不好，但即使拍得再好，也無法表達出任何感受。」表達了參觀展覽後的沉重心情。

她拍攝的展品用英語寫道：「I HAVE BEEN TO HELL AND BACK. AND LET ME TELL YOU, IT WAS WONDERFUL.（我去了地獄又回來。讓我告訴你們，那太棒了。）」，令不少粉絲表示擔心。（編輯：陳妍君）1131206

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