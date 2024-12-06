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中山美穗疑「熱休克」溺斃浴缸 好發冬季、入浴前須防劇烈溫差

2024/12/6 18:09（12/8 09:12 更新）
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日本女星中山美穗。（圖取自instagram.com/_miho_nakayama_）
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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本女歌手、演員中山美穗今天在東京都自宅被發現陳屍於浴缸中。調查人員表示，根據遺體狀況研判，她可能是在進入浴室時因為溫度突然變化，導致「熱休克」，或因為某種原因在浴缸內溺亡。

據稱，日本每年死於熱休克的人數，甚至多於交通事故。

朝日電視台、Sponichi Annex等日媒報導，相關人士今天中午左右報警稱，在澀谷區惠比壽的中山美穗

中山美穗

  • 1970年3月1日出生於東京
  • 跨足電視、電影及唱片，曾演出多部人氣日劇，被封為日劇女王。其主演的「情書」走紅全亞洲，成為生涯代表作
  • 2002年6月與作家辻仁成結婚並移居巴黎，2004年生下1子。兩人2014年離婚
  • 作品：「情書」、「偶像媽咪」、「愛情故事」、「二千年之戀」、「沉睡的森林」、「東京日和」、「巴黎鞋奏曲」、「再見，總有一天」等
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自宅中，發現她「在浴缸裡身亡」。警視廳等相關部門透露，由於中山美穗沒有出現在工作場合，工作人員和持有她家鑰匙的熟人一同前往她家，結果發現她倒在浴缸中。

中山美穗隨後在現場被確認身亡。由於現場沒有發現遺書、藥物等，遺體也沒有外傷，「初步看來沒有自殺跡象」，警方推論她可能是病死。根據現場研判死因或許是溺水，或是因為溫度急劇變化而發生了「熱休克」。

「熱休克」指的是因為突然溫度變化引起血壓劇烈波動，導致身體不適或發病。像是從溫暖的房間進入寒冷的浴室，會導致血壓升高、對血管造成負擔，進而引發血管破裂（腦出血），或是血管內側受損引發堵塞（腦梗塞、心肌梗塞）等嚴重後果。另外，浸泡在熱水中之後，身體再次變暖，會導致血壓急劇下降，可能引發貧血或頭暈。

根據日本消費者廳統計，2019年在浴缸內死亡的人數為4900人，其中約90%是65歲以上長者。事故最多的月份是1月，其次是12月，顯示在冬季頻發。冬天因為客廳、房間以及更衣間等，與浴室之間的溫度差異較大，發生熱休克的機率較高。

為了提醒民眾重視「熱休克」，日本政府今年4月發布注意事項時稱，每年「相關死亡人數，是交通事故死亡人數的2倍」，呼籲民眾不要過於自信，「自以為身體狀況好，不會發生」，應該具備防範意識。

至於要如何防範「熱休克」，由於發生原因在於溫度差，因此事前打開浴室暖氣，或是使用暖爐加熱更衣間，都可以消除溫度差，防止血壓急速上升。另外，也可以使用蓮蓬頭對浴缸注水，這樣會產生蒸氣，進而加熱浴室。

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此外，如果洗澡時溫度過高，會導致血壓急速下降，因此泡澡的水溫應該控制在攝氏40度以下，泡澡時間則要控制在10分鐘左右，不要長時間浸泡。泡到臉部輕微冒汗的程度時，就應該起身，或是採用半身浴。也要避免在餐後或飲酒後立刻泡澡，並在泡澡前多補充水分，防止血液變稠，都有助於預防熱休克。

不過，熱休克不僅好發於高齡者，50歲以上女性，以及40歲以上男性也容易發生，54歲的中山美穗剛好在這個年齡層。另外，據稱中山美穗也愛飲酒，目前尚不確定她是否曾在5日晚上飲酒。（編輯：高照芬）1131206

#Sponichi Annex
#日本
#朝日電視台
#中山美穗
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