曾赴日爭取漢生病患人權 樂生阿嬤黃金涼辭世

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）黃金涼日據時因罹患漢生病被強制送當時的樂生院，2005年代表台灣患者赴東京控訴日本政府對病患施行隔離政策，使25名原告勝訴獲日本補償，95歲的她日前逝世，昨天舉辦告別式。

曾提供協助的法律學者張鑫隆在臉書Facebook發文，依據台灣人權促進會記錄的黃金涼日本辯論庭發言稿內容顯示，日據時期，黃金涼和弟弟、妹妹確診漢生病，家人因不願他們被送到樂生院而藏在家中，更購買昂貴中藥治療，直到經濟無力負擔，才含淚把3人送到樂生院，3姊弟從此無法和家人相聚。

張鑫隆指出，後來醫學進步漢生病患不再遭隔離，日本患者提告日本政府勝訴，但補償對象不包括台韓患者，為此，日本人權律師團多次來台勸說患者跨海提告，經過不斷勸說，黃金涼、陳石獅等人在2005年，決定代表25名日據時期就被隔離且仍在世的患者赴日提告。

依據台灣人權促進會記錄的黃金涼日本辯論庭發言稿內容顯示，黃金涼出庭時訴說被迫與至親分離，「生活只能用及其卑微的姿態生存和面對」，從不知自己也有人權，想向日本政府說「請把我的家人還給我！請把我的家還給我！請把我成為老師的夢想還給我！」

張鑫隆說，黃金涼從小的願望就是當老師，卻在14歲時被送到樂生院無法實現，於樂生結婚的她在強制結紮的限制下沒有自己子女。她最大的遺憾是如果沒有強制隔離，她們姐弟3人應和大多數人一樣有自己的家庭子女。她勇敢挺身出席東京地方法院的證詞撼動了法官，使得樂生院的25名原告獲得勝訴，後來促使日韓2國的戰前院民都得到日本政府的賠償。

台灣政府後於2008年通過「漢生病病患人權保障及補償條例」。黃金涼日前逝世，7日在衛生福利部樂生療養院舉辦告別式。

樂生療養院院長王偉傑表示，漢生病患者當時被歧視、隔離，心理傷害會大於身體傷害，後來政府指派樂生照顧，提供包含醫療團隊介入照顧、代步車補助等，未來療養院也會部分開放，讓民眾了解過去歷史，象徵從隔離時代至今人權不斷進步。

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日本於1916年統治朝鮮半島時代，在南端外海的小鹿島設立「小鹿島慈惠醫院」，並於1930年殖民台灣時設立「樂生院」，分別將韓台漢生病患強制隔離在2家醫院內，並進行強制斷種和強制墮胎等違反人權行為。

根據疾管署資料顯示，漢生病是由麻風分枝桿菌所引起的一種慢性、容易治癒但不容易傳染的疾病，主要侵犯人體皮膚、末稍神經、鼻黏膜等，全球90%人類有自然免疫力，台灣每年新發生約10例。（編輯：方沛清）1131208