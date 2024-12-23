緬懷2024過世名人 彭蒙惠教台灣3代人英語、瓊瑤創作無數愛情經典

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2024年進入尾聲，回顧今年離去的名人，他們在不同領域發光發熱。教台灣3代人學習英語的彭蒙惠、彩虹爺爺黃永阜、詩人瘂弦、作家瓊瑤、配音員石班瑜人生謝幕，他們的作品與人生故事深植人心。中央社整理11位過世名人的名言金句，與您一同緬懷他們的貢獻。

彭蒙惠 在空中教台灣3代人說英語

空中英語教室雜誌創辦人彭蒙惠8月6日因多重器官衰竭逝世，享壽98歲。出生於美國的彭蒙惠在基督教家庭長大，21歲時離家赴中國上海，後因遭遇戰亂輾轉跟隨傳教士來台，一待超過70年。

彭蒙惠看見台灣人學習英語的需求，錄製教學廣播節目，發行「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」等多本雜誌，至今教台灣3代人學會英語。



2002年，總統陳水扁頒授彭蒙惠紫色大綬景星勳章，表彰她長期致力英語教育與推動國際化的心力。她的故鄉華盛頓州西雅圖市政府於2014年宣布4月2日為「彭蒙惠日」，表揚她這一生卓越貢獻。

2023年6月，彭蒙惠正式歸化中華民國籍，總統蔡英文親自將台灣護照交到她手中，讓她成為「正港台灣人」。

瓊瑤 打造華文言情小說王國

作家瓊瑤12月4日逝世，享壽86歲。她被視為言情小說教主，華文世界IP教母，無數人看著她的作品長大，影響一整代少女的愛情觀；看瓊瑤小說一度成為1950到1960年代台灣女性的集體經驗。

瓊瑤創作生涯橫跨半世紀，作品逾60部，「庭院深深」、「幾度夕陽紅」、「煙雨濛濛」、「彩雲飛」、「一簾幽夢」、「梅花三弄」等作品不但小說暢銷，改編電影、電視劇更捧紅不少演員，例如70年代的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌，還有新一代「還珠格格」的林心如、趙薇等。

劉家昌 華語流行音樂教父

資深音樂人劉家昌12月2日因癌症辭世，享壽83歲。他是作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，在1970至80年代風靡港台，更有「華語流行音樂教父」美稱。

劉家昌也是巨星推手，提攜劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等人；他幫費玉清打造的「晚安曲」讓不少商家沿用至今，堪稱是經典中的經典。劉家昌更跨界到大銀幕擔任電影導演，執導的經典電影作品有「愛的天地」、「梅花」。

瘂弦 掀台灣新詩思潮

詩人瘂弦於溫哥華時間10月11日逝世，享壽92歲。著作有詩集「瘂弦詩集」、「弦外之音」、「眾神的花園」、散文「站在巨人肩上」等。

瘂弦曾參與成立「創世紀詩社」，出版「創世紀詩刊」，在1950年代掀起新詩的時代思潮、提倡超現實主義，同時對提攜文壇青年後輩不遺餘力，在文學領域貢獻卓絕。

陳俊翰 力抗罕病突破障礙

身障律師陳俊翰2月11日凌晨逝世，享年40歲。罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」的陳俊翰，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，他克服病痛，一路從台灣大學、哈佛大學，念到密西根大學法學博士，並在中研院法律學研究所擔任博士後研究學者。

陳俊翰不被障礙限制，在法學上獲得高度成就，並長期鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，立志「讓身心障礙者發揮自我價值」。他曾經有在美國治療的機會，卻選擇回國，與其他SMA病友一同爭取罕病平等醫療，並積極從政，2024總統立委選舉以民進黨不分區立委身分爭取進入國會，但未能當選。

黃永阜 畫筆成就彩虹眷村

「彩虹爺爺」黃永阜1月23日辭世，享嵩壽101歲。黃永阜早年隨國軍輾轉來台，2007年因市地重劃，得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，即以油漆彩繪住家與鄰近牆面，以飽和的鮮豔色彩、繽紛童趣的畫風引來關注，房舍也因此被保留下來。

彩虹眷村曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點；BBC也曾在影片中介紹，黃永阜沒有學過繪畫，但他筆下創作出的彩虹眷村已成為台中熱門景點。

張照堂 台灣紀實影像藝術新視界

攝影家張照堂4月2日逝世，享壽81歲。張照堂曾在台灣、香港、日本與美國等地，舉行「現代攝影雙人展」、「恩寵與寬容」、「逆旅」、「看見與告別」等攝影展。除紀實攝影作品外，他同時是實驗電影先鋒，不僅擔任劇情片攝影，也投身紀錄片製作與影像教育，曾以「古厝」獲得金馬獎最佳紀錄片、紀錄片攝影殊榮。

創作領域橫跨電視、電影、紀錄片，張照堂曾獲頒國家文藝獎、金馬獎終身成就獎、台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎。

石班瑜 經典周星馳笑聲成絕響

配音員石班瑜9月17日過世，享壽66歲。本名石仁茂的他，1991年起為電影「賭俠」主角周星馳配音，自此成為台灣觀眾最熟悉的「星爺聲音」，陸續為「逃學威龍」、「唐伯虎點秋香」、「食神」、「少林足球」配音，誇張的笑聲也是觀眾的共同回憶。

石班瑜6月現身球場為中職統一獅隊開球，重現電影「食神」的經典聲音，讓無數影迷感到驚喜。

聶華苓 走過「三生三世」

作家聶華苓10月20日深夜辭世，享壽99歲。聶華苓出生於1925年1月11日，1949年來台，曾任教台灣大學及東海大學。

聶華苓1964年赴美，受聘為美國愛荷華大學國際作家工作坊顧問，1967年和美國詩人安格爾（Paul Engle）一同創辦愛荷華大學國際寫作計畫，對國際文化交流有巨大的貢獻。在回憶錄「三生三世」中，聶華苓形容自己走過的是「三輩子」的人生，是「根在大陸，幹在台灣，枝葉在愛荷華」。

她的作品涵蓋長篇小說、短篇小說、散文、翻譯以及文學評論，當中最為人所知的包含「桑青與桃紅」、「千山外，水長流」等。

石英 熱愛演戲從影逾50年

資深藝人石英10月27日因自然老化過世，享壽82歲。他出道超過50年，在八點檔「娘家」、 「夜市人生」、「父與子」等演出深受觀眾喜愛。

石英早期也演出「包青天」、「施公奇案」、「鳥來伯與十三姨」等戲劇，曾入圍2屆金鐘獎、2屆金馬獎，演技備受肯定，妻子吳玲與女兒林千鈺也都是演員，可以說是演藝世家。

司馬中原「說鬼大師」形象深植人心

作家司馬中原1月4日逝世，享壽90歲，他靠自修成為作家，1949年隨國軍來台，1962年以中尉軍階退役後就以寫作為志業。作品如「鄉野傳奇」系列、長篇小說「狂風沙」都是經典。

司馬中原不只以文字說故事，還曾主持廣播節目「午夜奇譚」、電視節目「今夜鬼未眠」及「驚夜嚇嚇叫」，以「說鬼大師」形象深植不同世代心中。（編輯：楊婕、邵曉潔）1131223