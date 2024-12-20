2024中國10大新聞 520後中共對台軍演登榜首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

涉己新聞

（中央社台北20日電）中央通訊社評選2024年中國大陸10大新聞，榜首為總統賴清德就職後，中共解放軍展開對台軍演；中國快艇越界闖入金門海域，遭海巡署追緝而翻覆，以及中方擅改M503航線分列第2、3名。

中央社評選2024年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至11月27日止，結果刊登於最新出版的「2025世界年鑑」。其中，中國大陸10大新聞如下：

一、總統賴清德5月20日發表就職演說後，中共解放軍東部戰區23日宣布，組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，宣稱這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

二、中國一艘快艇2月14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死，引發陸方反制，國台辦稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，中國海警船數度越界巡查。事件至7月30日協商達成共識後，中國海警船依然持續越界。

2月14日一艘中國籍船隻越界闖入海域，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）

三、中國民航局宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。陸委會對陸方擅改航路表示強烈抗議，直指此舉破壞兩岸關係、威脅區域飛安及區域和平穩定，要求對岸盡速透過既有機制協商。

四、總統賴清德發表國慶演說後，共軍東部戰區10月14日宣布，組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東展開「聯合利劍-2024B」軍演，宣稱這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的強力震懾。

中共10月14日清晨宣布舉行「聯合利劍－2024B」軍演，海洋委員會海巡署金馬澎分署在馬祖海域偵獲共4艘中國海警船（圖）集結，且航入限制水域。（海巡署金馬澎分署提供）

五、中國6月21日公布實施「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，共有22條。其中，「分裂國家」最高可判死刑，相關「犯罪」並可缺席審判。對此，陸委會6月27日起調升陸港澳旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。

六、前總統馬英九2度赴中國大陸訪問，4月10日在北京會見中共總書記習近平。習近平稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解、不能商量」。馬英九提到，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。

前總統馬英九（左）與中共總書記習近平（右）4月10日在北京人民大會堂再度見面。圖為台北民眾觀看電視直播。中央社 113年4月10日

七、繼蘇州6月發生日籍母子遭砍傷，「九一八事變」紀念日當天，深圳日本人學校一名10歲學生在上學途中遭一名中國男子刺傷，隔日傷重不治，引發外界對中國社會仇日情緒的關注。

深圳日本學校男童18日在校外被一名男子刺傷。圖為事件現場。（共同社）

八、中國人口出現負成長，中國全國人大常委會9月13日決定，2025年元旦起延後法定退休年齡，較現行的退休年齡延後3至5歲。其中，男性由60歲延後至63歲；女性的法定退休年齡從原本的50歲、幹部55歲分別延後至55歲、58歲。未來將用15年時間逐步調整。

九、中國國務院關稅稅則委員會5月31日公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，6月15日起中止134項原產於台灣進口商品的關稅減讓。國台辦稱，「賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認九二共識」，是進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

十、中國財政部9月18日宣布，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。（編輯:陳鎧妤/呂佳蓉）1131220