2024台灣10大新聞 賴蕭配勝選棒球12強奪冠上榜

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涉己新聞

（中央社台北20日電）中央通訊社評選2024年台灣10大新聞，由賴蕭配贏得總統大選被選為頭條；世界12強棒球賽，台灣隊首奪世界冠軍，以及前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押禁見分列2、3名。

中央社評選2024年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至11月27日止，結果刊登於最新出版的「2025世界年鑑」。其中，台灣10大新聞如下：

一、2024總統大選暨立委選舉結果1月13日揭曉，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以558萬票當選第16任總統、副總統。立院席次部分，民進黨守住51席，國民黨拿下52席，民眾黨搶下不分區8席，無黨籍2席。立法院正副院長選舉，國民黨韓國瑜與江啟臣分別當選立法院正副院長。新政府5月20日就任，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率領內閣團隊正式上路。

總統賴清德（前左）、蕭美琴（前右）1月13日勝選後在競總外向群眾致意。中央社 113年1月14日

二、世界12強棒球賽台灣隊迭創佳績，繼1992年巴塞隆納奧運後，32年來首度闖入成人一級賽事冠軍戰，並於11月24日金牌戰以4比0完封日本隊，首度奪下成棒世界級冠軍，也終止日本國際賽27連勝；台灣隊從不被看好到一路過關斬將、創造歷史，舉國歡騰；隊長陳傑憲攻守俱佳並獲選為最有價值球員等4大獎。

三、京華城購物中心容積率、北投士林科技園區地上權爭議遭民眾告發，台北地檢署於5月2日將前市長柯文哲列為「貪污治罪條例」被告，8月30日搜索柯文哲住處並約談，9月5日裁定柯文哲羈押禁見，另外遭到羈押禁見的還包括台北市議員應曉薇、前北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等多人。

四、巴黎奧運於7月26日至8月11日舉行，台灣代表團拿下2金、5銅的成績，金牌數追平歷屆最佳，獎牌數則是歷屆次佳，僅次於2020東京奧運。其中羽球男雙李洋、王齊麟成為奧運史上第一組衛冕成功的男雙組合，女子拳擊57公斤級林郁婷則拿下台灣史上第一面拳擊金牌。

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）在2024巴黎奧運金牌戰成功拍落中國組合摘金，這是他們第二面奧運男雙金牌，賽後兩人在頒獎典禮上開心合影。中央社 113年8月5日

五、花蓮縣府南南東方25公里處4月3日發生芮氏規模7.2強震，造成全台18人罹難、1155人受傷，鐵公路都一度中斷，包括花蓮天王星大樓在內，也有多棟房舍全倒或半倒。

花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路上的天王星大樓因地震而嚴重傾倒。中央社記者鄭清元攝 113年4月3日

六、國民黨、民眾黨聯手推動國會職權修法，5月間引爆民間反國會擴權運動（亦稱青鳥行動），連日聚集抗議。立法院會歷經4天朝野表決大戰，於5月28日三讀修正通過「立法院職權行使法」、「刑法」部分條文等主要內容。總統府、行政院、民進黨立院黨團與監察院決定提釋憲，憲法法庭判決包括「總統國情報告」、「藐視國會」、「調查權」等諸多爭議條文違憲。

七、總統賴清德5月20日發表就職演說指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。他上任後首度國慶致詞重申，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。

八、一年3次颱風登陸，寫下16年來的最高紀錄，其中康芮颱風10月31日在台東成功附近登陸，更是史上第一個在10月下旬登陸的強烈颱風；另外山陀兒颱風因動向飄忽不定，南部縣市連放3天颱風假，以及山陀兒10月3日登陸後迅速消散，都寫下難得一見的紀錄；凱米颱風則是7月25日於宜蘭南澳附近登陸，也是8年來第一個登陸的強颱。

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九、AI商機爆發，台灣半導體產業實力與股市相輝映，台股3月衝破2萬點大關後熱度不減，輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、英特爾季辛格等國際大廠CEO於6月初齊聚台北國際電腦展，再掀旋風，半導體龍頭台積電股價一路攀升，7月4日站上千元高點。

十、37名死囚認為死刑違憲，聲請釋憲。憲法法庭9月20日判決，死刑制度「部分合憲」，死刑僅適用犯罪情節屬最嚴重、且刑事程序符合憲法、經最嚴密正當法律程序要求的情形，如須合議庭一致決、三審要言詞辯論等。針對部分罪行之判決「唯一死刑」，憲法法庭宣判違憲。1131220