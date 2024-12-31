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台南跨年晚會倒數計時 警犬出動巡查維安

2024/12/31 12:15（12/31 12:46 更新）
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「台南好young」跨年晚會31日晚間將在永華市政中心西側廣場登場，警方已啟動維安，更派出警犬巡查，包括後台區及流動廁所等空間，高規格維安。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月31日
「台南好young」跨年晚會31日晚間將在永華市政中心西側廣場登場，警方已啟動維安，更派出警犬巡查，包括後台區及流動廁所等空間，高規格維安。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月31日
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（中央社記者張榮祥台南31日電）2024年閉幕倒0數計時，「台南好young」跨年晚會今晚將在永華市政中心西側廣場登場，警方已啟動維安，更派出seven及buddy兩隻警犬巡查，讓粉絲們安心迎接2025年。

台南市政府指出，「台南好young」跨年晚會將迎來台南跨年史上最華麗演出陣容，警方已派出警力及seven及buddy兩隻警犬巡查現場，包括後台區及流動廁所等空間，高規格維安。

市府表示，台南今年跨年活動邀來高知名度藝人、團體及中華職棒統一獅隊教練、選手，共同倒數迎接新年。

台南跨年晚會登台陣容，包括韓國藝人李俊昊、動力火車、玖壹壹、孫盛希、艾怡良、曾沛慈、FEniX、AcQUA源少年、GENBLUE幻藍小熊、婁峻碩、Bii畢書盡等人，接力展開長達7小時馬拉松式演出。

市府指出，若無法參加台南跨年晚會，也可透過TVBS歡樂台（第42頻道）、民視第一台（第151頻道）、民視無線台（第6頻道，晚間10時至凌晨0時30分）、中華電信MOD跨年專區、台南市第3公用頻道等觀看。（編輯：謝雅竹）1131231

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