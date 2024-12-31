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雪梨跨年煙火秀規模盛況空前 人潮提前卡位

2024/12/31 12:42（12/31 13:26 更新）
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雪梨跨年煙火秀盛況空前，雪梨市中心及雪梨港周邊設有多個免費及收費觀賞區域吸引民眾提前卡位；雪梨歌劇院北側對岸的Bradfield Park與Mary Booth Reserve為熱門免費觀賞點，許多民眾一早頂著高溫卡位。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
雪梨跨年煙火秀盛況空前，雪梨市中心及雪梨港周邊設有多個免費及收費觀賞區域吸引民眾提前卡位；雪梨歌劇院北側對岸的Bradfield Park與Mary Booth Reserve為熱門免費觀賞點，許多民眾一早頂著高溫卡位。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
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（中央社記者楊淳卉雪梨31日專電）澳洲雪梨的跨年煙火秀被譽為世界最壯觀的跨年慶祝活動之一，今年規模盛況空前，預計吸引百萬民眾參與。今天一早，不少熱門觀賞地點就湧現大量人潮提前卡位，場面熱鬧非凡。

此前，新南威爾斯州鐵路、電車及公車工會（Rail, Tram and Bus Union）因薪資糾紛一度揚言罷工，最後，工會與政府達成協議，讓雪梨跨年煙火秀終能如期與民眾見面。

今年的跨年煙火秀被譽為有史以來最大規模，還有多項新亮點，包括首次在海港大橋的東西兩側同時設置燃放點，讓煙火秀的壯觀程度再創新高。

今晚將有2場煙火盛宴，分別是晚間9時的「家庭煙火秀」與午夜「跨年煙火秀」，時長分別為8分鐘和12分鐘。煙火從象徵雪梨地標的海港大橋、雪梨歌劇院及多個燃放點同步施放，形成絢麗的光影盛宴，迎接2025年到來。

在雪梨市中心及雪梨港周邊設有多個免費及收費觀賞區域。其中，雪梨歌劇院北側對岸的Bradfield Park與Mary Booth Reserve為熱門免費觀賞點，許多民眾為了搶占最佳觀賞位置，頂著高溫，一早就帶著帳篷、折疊椅和食物前往卡位。在對岸的雪梨歌劇院周邊，同樣人潮滿滿，擠滿了等待煙火秀的觀賞者。

為應對大量人潮，雪梨市政府早在耶誕節前便完成火車站及周邊街道動線規劃。進入觀賞區的民眾須通過安全檢查，禁止攜帶酒精飲品、玻璃瓶及尖銳物品等進場。現場還設有餐車及流動廁所，方便民眾長時間等候。

今年跨年煙火秀預計吸引超過100萬人到場觀賞。為了配合活動，雪梨火車系統將連續運行46個小時，確保民眾能順利往返活動地點，這也是今年最長的一次營運。

隨著午夜鐘聲響起，煙火將在天空中綻放雪梨海港，迎接2025年來臨。（編輯：張芷瑄）1131231

雪梨跨年煙火觀賞區域周邊車站設置臨時閘門，管控活動結束後大量疏散人潮。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
雪梨跨年煙火觀賞區域周邊車站設置臨時閘門，管控活動結束後大量疏散人潮。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
為了應對雪梨跨年煙火活動大量人潮，雪梨市政府早在耶誕節前完成火車站及周邊街道動線規劃。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
為了應對雪梨跨年煙火活動大量人潮，雪梨市政府早在耶誕節前完成火車站及周邊街道動線規劃。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
澳洲雪梨的跨年煙火秀被譽為世界最壯觀的跨年慶祝活動之一，今年規模盛況空前，儘管是收費區域，購票民眾仍一早就前往卡位，搶占最佳觀賞位置，而雪梨歌劇院周邊一早也湧現人潮。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
澳洲雪梨的跨年煙火秀被譽為世界最壯觀的跨年慶祝活動之一，今年規模盛況空前，儘管是收費區域，購票民眾仍一早就前往卡位，搶占最佳觀賞位置，而雪梨歌劇院周邊一早也湧現人潮。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
進入雪梨跨年煙火觀賞區的民眾，必須通過安全檢查，禁止攜帶酒精飲品、玻璃瓶及尖銳物品等進場。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
進入雪梨跨年煙火觀賞區的民眾，必須通過安全檢查，禁止攜帶酒精飲品、玻璃瓶及尖銳物品等進場。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日
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