雪梨跨年煙火秀規模盛況空前 人潮提前卡位

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（中央社記者楊淳卉雪梨31日專電）澳洲雪梨的跨年煙火秀被譽為世界最壯觀的跨年慶祝活動之一，今年規模盛況空前，預計吸引百萬民眾參與。今天一早，不少熱門觀賞地點就湧現大量人潮提前卡位，場面熱鬧非凡。

此前，新南威爾斯州鐵路、電車及公車工會（Rail, Tram and Bus Union）因薪資糾紛一度揚言罷工，最後，工會與政府達成協議，讓雪梨跨年煙火秀終能如期與民眾見面。

今年的跨年煙火秀被譽為有史以來最大規模，還有多項新亮點，包括首次在海港大橋的東西兩側同時設置燃放點，讓煙火秀的壯觀程度再創新高。

今晚將有2場煙火盛宴，分別是晚間9時的「家庭煙火秀」與午夜「跨年煙火秀」，時長分別為8分鐘和12分鐘。煙火從象徵雪梨地標的海港大橋、雪梨歌劇院及多個燃放點同步施放，形成絢麗的光影盛宴，迎接2025年到來。

在雪梨市中心及雪梨港周邊設有多個免費及收費觀賞區域。其中，雪梨歌劇院北側對岸的Bradfield Park與Mary Booth Reserve為熱門免費觀賞點，許多民眾為了搶占最佳觀賞位置，頂著高溫，一早就帶著帳篷、折疊椅和食物前往卡位。在對岸的雪梨歌劇院周邊，同樣人潮滿滿，擠滿了等待煙火秀的觀賞者。

為應對大量人潮，雪梨市政府早在耶誕節前便完成火車站及周邊街道動線規劃。進入觀賞區的民眾須通過安全檢查，禁止攜帶酒精飲品、玻璃瓶及尖銳物品等進場。現場還設有餐車及流動廁所，方便民眾長時間等候。

今年跨年煙火秀預計吸引超過100萬人到場觀賞。為了配合活動，雪梨火車系統將連續運行46個小時，確保民眾能順利往返活動地點，這也是今年最長的一次營運。

隨著午夜鐘聲響起，煙火將在天空中綻放雪梨海港，迎接2025年來臨。（編輯：張芷瑄）1131231

雪梨跨年煙火觀賞區域周邊車站設置臨時閘門，管控活動結束後大量疏散人潮。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日

為了應對雪梨跨年煙火活動大量人潮，雪梨市政府早在耶誕節前完成火車站及周邊街道動線規劃。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日

澳洲雪梨的跨年煙火秀被譽為世界最壯觀的跨年慶祝活動之一，今年規模盛況空前，儘管是收費區域，購票民眾仍一早就前往卡位，搶占最佳觀賞位置，而雪梨歌劇院周邊一早也湧現人潮。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年12月31日