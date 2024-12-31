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高雄義大世界跨年煙火秀 實施3階段交通管制

2024/12/31 14:29（12/31 14:51 更新）
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高雄義大世界連續16年舉辦跨年煙火秀，這次將施放999秒煙火，將於31日晚間6時起開放民眾進場，並實施3階段交通管制。（義大世界提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月31日
高雄義大世界連續16年舉辦跨年煙火秀，這次將施放999秒煙火，將於31日晚間6時起開放民眾進場，並實施3階段交通管制。（義大世界提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月31日
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（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄義大世界連續16年舉辦跨年煙火秀，今年將施放999秒煙火，將於今晚6時起開放民眾進場，並實施3階段交通管制。

義大世界今天公布交通管制方案，提醒自行開車、騎車的民眾留意3階段交管。第1階段視園區的停車空間調整，若停車屆滿，將啟動管制自小客車進場，提醒民眾如果晚間8時後抵達，可打0800-656-077免費客服專線諮詢交通概況。

第2、3階段則是散場管制，煙火結束後先開放接駁車及機車離場，自小客車預計於凌晨1時30分開放離場，車輛離場將有指定動線，民眾需配合交管。

義大世界也提供免費接駁及大眾運輸服務，今晚6時至11時在全聯仁武水管店前設置接駁點，免費接駁至義大世界，周邊並設有免費停車場。散場時於義守大學旁第一停車場免費接駁返回仁武接駁點，另加開義大客運（正常收費）至高鐵左營站。

義大世界表示，將於2025年1月1日凌晨0時施放跨年煙火秀，煙火觀賞點義守大學預期將吸引攝影愛好者搶先卡位。今年中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈，色彩更加鮮豔亮麗；此外還有獨家的光之柱煙火，如同光柱般直衝天空，充滿力量與希望；以及民眾最期待的高空煙火。

義大世界表示，雖然今天是上班上課日，但義大世界煙火已是全台知名跨年活動之一，飯店的跨年住房目前僅剩零星數量，義大遊樂世界熱門的摩天輪跨年專案，已銷售一空。

響應跨年夜，義大世界購物廣場今天延長營業，一般櫃位營業至晚間11時，美食街及露天市集營業隔天1月1日凌晨0時30分。國賓影城也營業隔日凌晨1時。

此外，義大遊樂世界跨年元旦三天（12月31日至2025年1月2日）推出新年派對價，雙人新台幣900元；今天加碼跨年星光趴營業至晚間8時，下午4時30分後入園，雙人只要500元。（編輯：李淑華）1131231

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