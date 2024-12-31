金門跨年無人機群飛展演 盼展現在地文化

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（中央社記者吳玟嶸金門31日電）金門縣文化局表示，2025跨年晚會最大亮點是倒數時由無人機群飛展演，描繪金門元素符號。金門縣長陳福海說，晚會除是迎接新年慶典，更是展現金門文化多樣性與創新精神機會。

2025年金門跨年晚會「樂福金門閃耀迎新」將於今天晚間在金湖鎮山外車站對面廣場登場，文化局透過新聞稿表示，此次晚會最大亮點是跨年倒數時的無人機群飛展演秀，數百架無人機將在夜空描繪多個金門文化元素符號，並將有「飛去金門話」創意展示，透過燈光拼出推廣金門話Slogan。

陳福海表示，此次跨年晚會不僅是迎接新年慶典，更是展現金門文化多樣性與創新精神機會，讓參與者在歡樂中感受金門文化魅力；文化局長呂坤和說，跨年晚會融入大量金門在地元素，包括金門話推廣、地方表演藝術展示及金門特色美食攤位等，盼讓參與者體驗金門獨特風情。

文化局表示，此次晚會有金曲歌王荒山亮、億萬點閱率歌手林芯儀等登場，在地表演團隊則有金門傑出演藝團隊「金門棠風舞蹈團」，透過徵選選出的KIM SQUAD（有緣作伙）、Candy一顆糖及浯洲揚琴樂團等3個團體與民眾同樂，並有無人機群飛展演、跨年市集攤位，以及眾多好禮大獎摸彩。

此外，會場周邊有部分交通管制措施，包含黃海路與自強路間中正路段、部分復興路段、中興路段，活動期間禁止汽機車通行，改為行人徒步區；文化局也指出，為減少對金湖鎮山外車站周邊居民影響，將合理控制音量及安排天亮後才撤場。（編輯：李淑華）1131231