元旦水氣偏多難見曙光 東北部2日防較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署今天表示，跨年夜各地偏涼，明天元旦水氣偏多，本島難見曙光；2日東北部及西半部山區防較大雨勢；2日晚間至3日清晨，若水氣溫度配合，3500公尺以上高山有機會降雪。

交通部中央氣象署預報員朱美霖告訴中央社記者，今天仍受東北季風影響，各地夜間氣溫偏低，外出跨年要注意保暖；另外，由於東北風稍強，想看煙火的民眾，可能要避開背風側才有較好的視野。

朱美霖表示，元旦及1月2日東北季風稍減弱，然而今天入夜後南方雲系逐漸北移，元旦愈晚降雨愈明顯，西半部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；2日降雨範圍最廣，雨勢較顯著，東北部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生，其他地區有局部短暫雨。

朱美霖說，受到水氣影響，台灣本島想要見到元旦第1道曙光的機會偏低，金馬地區機率較高；由於水氣是由南往北，因此北部、東北部地區清晨稍有機會見到雲中日。

朱美霖提到，1月3日東北季風再增強、影響至5日，但水氣相對較少，主要降雨範圍以迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島為主；6日有另1波東北季風或大陸冷氣團南下，預估影響至8日，迎風面易有零星短暫雨。

氣溫方面，朱美霖說，今晚明晨中部以北低溫約攝氏13、14度，其他地區15至17度；未來一週溫度變化不大，中部以北白天高溫約18、19度，夜晚清晨14、15度；6日後冷空氣強度可能再增強，降溫幅度須持續觀察。

朱美霖指出，1月2日晚間至3日清晨，若溫度及水氣能配合，3500公尺高山有機會降雪；3日至5日高山易有結冰、霧淞等現象。

朱美霖提醒，1月4日晚間至5日，中部以北地區有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：管中維）1131231