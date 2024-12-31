台中跨年晚會人潮多 逾14萬人湧入會場

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）2025台中跨年晚會今晚在水湳中央公園登場，晚間9時已湧入逾14萬人，預估可破20萬人。市府9時45分透過手機發緊急警報提醒，中央球場內人數已滿，為避免發生踩踏風險，實施入口管制。

「2025蛇現幸福—台中跨年夜」晚間在水湳中央公園登場，晚上7時由台中天團玖壹壹開場，10時30分後則有「金曲歌后」蔡健雅獨家演出，還有韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣指標樂團告五人接力壓軸。

台中市長盧秀燕將帶領市府團隊與民眾一起倒數，迎接2025年到來，跨年倒數後，演出180秒煙火秀，接著人氣男團五堅情W0LF（S）登場，陪伴歌迷共度新年。

市府特別在甘肅路規劃人行專用通道，讓民眾可透過捷運加步行方式前往會場，也提供市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，前往會場的班次為下午5時30分至晚間11時；由會場往接駁站則為晚間10時至隔日凌晨1時30分，班次約10至15分鐘1班，坐滿或時間到就發車。

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下午5時不到，許多民眾就在接駁站等候搭乘接駁車，根據市府統計，晚間7時一開唱，現場就湧入5.5萬人，到8時已達10萬人，晚上9時人潮已超過14萬人，市府預估，今年跨年晚會可破20萬人。

由於人潮不斷湧入會場，市府於9時45分透過手機發布緊急警報，提醒民眾跨年晚會中央球場內人數已滿，為避免發生踩踏風險，已實施入口管制，請前往中科路轉播現場觀賞演出。（編輯：郭諭儒）1131231