加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
台北捷運
新聞專題
台北捷運
首頁 / 地方

北捷推跨年完走綠線分散紅藍線壓力 進站7000人次

2025/1/1 02:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北1日電）北捷力推今年跨年疏運多利用綠線，據統計今天凌晨0時至1時，南京三民站及台北小巨蛋站免費搭乘累計進站運量0.7萬人次；板南線因人潮眾多有稍微排隊，營運正常。

為鼓勵跨年散場時多搭北捷綠線，台北捷運將於元旦凌晨0時至上午6時，祭出南京三民站及台北小巨蛋站進站當趟車資免費優惠，呼籲民眾多利用、疏散北捷紅線及藍線人潮。

北捷統計，截至凌晨1時為止，捷運全線總運量約282.2萬人次，較去年跨年運量增加約72.3萬；綠線南京三民站及台北小巨蛋站凌晨0時至1時，免費搭乘累計進站運量0.7萬人次。

另外，板南線一度因人潮眾多，民眾需排隊進捷運站；北捷表示因啟動月台及閘門管制，有排隊人潮，已紓解，目前營運狀況正常。（編輯：洪啓原）1140101

洪啓原
新加坡濱海灣煙火秀迎接2025 遊客嗨翻驚呼連連基隆大船鳴笛 660秒跨年煙火秀照亮港區夜空
台北捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
106
更多編輯台推薦新聞：