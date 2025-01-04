議員指遺失物處理惹議 北捷：會以簡訊通知失主

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（中央社記者劉建邦台北4日電）議員指出，有民眾搭捷運時掉落1百萬餘元，若未領回，台北市府依法可取得遺失物所有權，此作法有爭議應檢討。北捷今天表示，會以簡訊等通知失主，呼籲旅客注意隨身物品。

台北大眾捷運公司為服務旅客而設立遺失物處理要點，民進黨台北市議員洪健益指出，北捷編列新台幣760萬元預算處理遺失物，但有民眾先前搭捷運時不慎把放有150萬元現金的背包掉落在列車，所幸最終有取回。

洪健益說，處理旅客現金遺失物應交警方，北捷不是司法單位卻設立規定處理，作法恐有爭議，須檢討處理方式。

對此，北捷以資料回應指出，因受台北市府委託經營，依民法規定，公共場所無人認領拾得物要交給警方，但捷運列車遺失物數量龐大，為讓旅客更便利，市府在民國103年6月依行政程序法規定委託北捷代為處理。

北捷表示，對於招領逾期遺失物的處理，依據民法規定，遺失物公告招領逾期未認領，由拾得人取得所有權；拾得人經通知、公告後未領取，變賣收入屬保管地的地方自治團體。服務員在執勤拾得遺失物，由北捷取得所有權；民眾撿到遺失物，由市府取得所有權。

北捷統計民國112年數據，撿到含現金遺失物約2.8萬餘筆，扣除失主領回，以簡訊通知拾得人約1600餘筆，實際認領約1000餘筆。另外，近3年拾獲現金最高約194萬元，此筆已由失主認領。

針對遺失物處理，北捷指出，現金遺失物都以簡訊等方式通知失主，因全部共117站加上每天搭捷運的日運量約200萬人次，因而常須處理遺失物，再次呼籲旅客隨時注意隨身物品，避免遺失。此外，預估今年遺失物收入約740萬元。

北捷表示，103年曾透過市府惜物網試辦拍賣逾期未認領的貴重遺失物，卻增加人事成本、鑑價費等，影響日常業務，評估參考政府採購法，改公開招標辦理，且將參考國內同業做法，依適法性等評估後續處理方式。

據指出，在北捷拾獲遺失物時，將透過監視器畫面等管道，設法回溯找到失主，進而通知失主領取。（編輯：戴光育）1140104