遊憩公司案北捷預算遭全刪 綠指市府未說明政策

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（中央社記者劉建邦台北3日電）北市府規劃設立北捷遊憩公司專營兒童新樂園等，議會交通委員會今天審議北捷編列3600萬元相關預算，經表決，預算全刪。綠營指出重大政策卻未說明清楚，藍營則保留大會發言權。

依據台北捷運公司總預算資料顯示，台北市政府編列新台幣6000萬元成立北捷子公司「北捷遊憩事業公司」，負責管理受北市府委託經營的台北小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園業務，其中台北市財政局負責編列新台幣2400萬元、北捷負責編列3600萬元。

台北捷運公司總經理黃清信先前赴台北市議會交通委員會報告時指出，北捷遊憩事業公司為100%公營，股權預計40%為北市府、60%為北捷，且受市府及議會監管。

藍、綠市議員當時質疑，北捷持股6成形同「保母變養母」。

台北市議會交通委員會今天審查北捷編列3600萬元預算。民進黨北市議員洪健益發言表示，市府重大政策預算，卻未看到積極爭取態度。

民進黨北市議員趙怡翔說，市府對重大政策應積極辯護，但至今仍不清楚市府的決心及市長對此政策的態度，且未向議員說明預算通過後要成立公司的後續發展。

民進黨北市議員顏若芳指出，要求刪除此筆預算。

台北市議會交通委員會第一召集人、國民黨北市議員徐弘庭表示，此預算建議進政黨協商討論公司股權比例，若交通委員會刪除此筆預算後續恐難成立公司。

黃清信會中答詢，市府有討論此案，並認為因是委託經營，希望維持原本持股比例，才能符合市府政策及公司營運。

針對是否刪除北捷所編列的預算，藍、綠議員各有堅持，討論後決定採舉手表決。經表決後，民進黨議員占多數，預算遭全刪，國民黨議員保留大會發言權，議會交通委員會決議刪除這筆3600萬元預算。

對此，北捷回應指出，將持續加強溝通，並爭取議員支持。

另外，台北市議會財政建設委員會先前審議由財政局編列的北捷遊憩公司2400萬元預算，民進黨北市議員張文潔當時提到，北捷無法承諾成立公司後可自負盈虧，若虧損卻要由市府承擔。經討論後預算遭刪，國民黨則保留大會發言權。（編輯：戴光育）1140103