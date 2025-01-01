台中跨年煙火落焰疑傷女童 市府：調查若屬施作問題究責廠商

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）中市府舉辦跨年晚會，有民眾拍下落焰掉人群險象，另有女童疑遭落焰燙傷臉；市府表示，當下派員到醫院關心，後續調查釐清是天候因素或施作問題，若廠商有責將予追究。

台中市政府舉辦「2025蛇現幸福－台中跨年夜」跨年晚會，113年12月31日在水湳中央公園登場，市長盧秀燕帶領市府團隊與民眾一起倒數，施放180秒煙火秀；有民眾在網路貼出影片，只見煙火落焰直撲人群而來，畫面驚險，還有一名6歲女孩的臉疑遭落焰燙傷。

盧秀燕今天上午出席數位發展局揭牌儀式，接受媒體聯訪，有關煙火施放太低，落焰誤傷女童及引發火警一事，她表示，台中舉辦跨年晚會施放煙火已行之有年，今年發生一個小意外，有小朋友被落焰傷害，事發當下，立刻請相關局處人員趕到醫院提供陪伴、協助及關心，代表市府致意。

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盧秀燕指出，後續展開調查，煙火施放這麼多年都沒事，為什麼這次會有個案受傷，會釐清是天候關係，還是廠商施做技術上有問題；若是廠商有責任，會予追究。

台中市政府透過文字稿補充，市府會同執行廠商三立、群健進行調查，釐清發生原因，若廠商有疏失，將依規追究相關責任；目前民眾傷勢穩定，後續市府會持續關懷，並與執行廠商負擔全額醫療費用。（編輯：陳仁華）1140101