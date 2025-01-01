台中跨年煙火炮管鬆脫射偏 落焰傷日籍女童 外包商罰10萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）中市府舉辦跨年晚會，煙火落焰造成1名日本籍女童臉部灼傷還釀火警；市府初步調查，疑因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致煙火彈射偏，開罰外包煙火製造商新台幣10萬元罰鍰。

台中市政府舉辦「2025蛇現幸福－台中跨年夜」跨年晚會，113年12月31日在水湳中央公園登場，倒數時刻施放180秒煙火秀；有民眾拍下煙火落焰直撲人群而來，畫面驚險，還有1名日本籍6歲女孩臉疑遭落焰燙傷。

市長盧秀燕今天上午表示，煙火落焰造成小朋友被傷害，已請相關局處人員提供陪伴、協助及關心，代表市府致意，後續調查落焰意外是天候關係，還是廠商施做技術有問題；若是廠商有責任，會予追究。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市消防局透過文字稿回應，初步調查，疑似因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致1、2發煙火彈射偏，造成安全距離不足，依違反爆竹煙火管理條例開罰執行單位三立電視外包煙火製造商10萬元罰鍰。

消防局指出，此活動經消防局依法審查其煙火種類、規格、數量、安全距離、施放人員資格及相關警戒防護措施等均符合規定，但施放時發生落焰掉入人群及部分零星雜草釀火警，將依違反爆竹煙火管理條例相關法條開罰。（編輯：陳仁華）1140101