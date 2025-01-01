台中跨年煙火落焰掉人群 6歲女童眼皮下方疑遭灼傷

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）中市府舉辦「蛇現幸福」跨年晚會，施放180秒煙火迎新年；現場有民眾拍攝到落焰掉入人群驚險畫面，6歲女孩眼皮下方疑被落焰飄落物燙傷，議員黃守達直呼太誇張，痛批公安缺失。

台中市政府舉辦「2025蛇現幸福－台中跨年夜」跨年晚會，113年12月31日在水湳中央公園登場。現場不斷有人潮湧入，市府發布緊急警告，避免踩踏風險並實施入口管制，市長盧秀燕則帶領市府團隊與民眾一起倒數，施放180秒煙火秀。

民進黨議員黃守達今天告訴媒體，網路社群好幾則民眾錄下的影片，跨年晚會亂像百出，有人爬上磚牆，還有落焰掉落人群，有民眾因此受傷，落焰在距離民眾不遠處的草皮燃燒，引發火災。

他痛批，市府已多次在水湳中央公園施放煙火，有豐富經驗卻還會發生嚴重公安問題，到底是落焰區規劃不妥，還是現場管制不周，市府嚴重失職。

台中市消防局在1日凌晨零時12分接獲警方轉報，有6歲女孩的臉疑似被落焰飄落物弄傷，消防人員現場檢傷，女孩臉部有輕微燒燙傷，初步處理後立刻以救護車送醫。

中國醫藥大學附設醫院表示，凌晨1時多，家長陪同女孩到院，經急診眼科醫師治療，女孩眼皮下方有小面積一度灼傷，治療後已離院，後續轉門診再觀察。

有關跨年晚會亂象及煙火落焰引發的問題，台中市政府研擬後續處理方案。（編輯：陳仁華）1140101