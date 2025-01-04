樂團主唱搭建跨年舞台墜亡 北市允追究廠商責任

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市日前搭設跨年舞台發生工人墜亡重大事故，死者為樂團主唱。台北市勞檢處長梁蒼淇表示，會追究廠商監督管理疏失的責任，並加緊完成職災報告書，函報中央後交給家屬。

台北市政府為迎接跨年活動搭設舞台，去年12月25日晚間發生工人不慎自鷹架高處摔落意外，這名工人經急救仍被宣告不治。

死者為樂團「救贖方舟」主唱Lawai Arik，親友質疑這是重大工安事故，舞台卻能在24小時內完成勞檢、申請復工並被核准施工，但相關部門卻向家屬說勞檢報告需要30天，且廠商沒有回應、也沒幫死者加強制保險等。

對此，梁蒼淇指出，事故後勞檢處立即予以部分停工處分，並要求現場立即改善後才能繼續作業。

梁蒼淇說，施工單位於事故發生後主舞台2公尺以上高處作業已停工，並進行相關防災改善措施，去年12月26日提交復工計畫，勞檢處於同日召開復工審查會議，會中審查委員針對復工計畫提出修正意見。

他表示，施工單位針對修正意見9項補正後，勞檢處於去年12月27日再度召開會議，會中針對所提修正後復工計畫，經委員審查後，同意所提書面復工計畫，並於當日下午至現場實施查核，當場仍發現部分防墜措施未改善完畢，勞檢處即嚴格檢視所有防墜措施設置，確認改善設施完成後，於當天下午4時50分同意復工。

梁蒼淇指出，勞檢處依勞動部所訂「勞動檢查機構執行停工及復工作業要點」第6點規定，針對停工原因消滅查證，以召集復工審查會議、書面審查及現場查核等3階段最嚴格標準審定，確保施工環境工作者安全無虞才准復工。

他表示，相關調查仍在進行中，初步認定，事故發生當下雇主未確實使勞工確實戴用安全帶，勞檢處將依法追究相關承攬廠商監督管理疏失責任。

有關罹災勞工慰助事項，梁蒼淇指出，去年12月27日已由施工單位辦理部分慰助交付家屬。相關慰助事項目前已由相關單位處理中，家屬若有相關疑問，勞檢處有專人積極協助辦理。

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他表示，勞檢處現已加快腳步撰寫重大職災報告書，並召開重大災害檢討會，釐清災害相關原因及責任並函報勞動部職業安全衛生署核備後，相關報告函送罹災者家屬。

台北市長蔣萬安今天出席活動被媒體堵訪問及此事時指出，北市一定對廠商的責任追究到底，他第一時間就要求台北市原民會、觀傳局、勞動局、法務局及社會局啟動關懷機制，隔天就到中壢慰問家屬，並提供慰問金及後續一切協助。（編輯：戴光育）1140104