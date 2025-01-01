台中跨年煙火落焰傷女童 三立：負擔醫療費配合調查

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（中央社記者王心妤台北1日電）台中市府昨晚跨年晚會，煙火落焰造成1名日本籍女童臉部灼傷還釀火警，三立電視台今天發聲明表示，事發時就由員工陪受傷民眾就醫並支付治療費，也將對施作煙火廠商究責求償。

台中市政府舉辦「2025蛇現幸福－台中跨年夜」跨年晚會，113年12月31日在水湳中央公園登場，倒數時刻施放180秒煙火秀，有民眾拍下煙火落焰直撲人群而來，畫面驚險，還有1名日本籍6歲女孩臉疑遭落焰燙傷。

承辦的三立電視股份有限公司發布2點聲明，首先表示，三立工作人員事發當下就陪伴受傷民眾前往就醫並支付相關醫療費用，直至確認民眾無大礙後離院返家休養，將持續保持慰問關懷並負擔相關醫療費用。

第2點則表示，「跨年活動公共安全，本公司責無旁貸。」跨年煙火作業前期，都有依照相關法規施作，並通過消防單位勘驗合格，之後將跟施作的煙火廠商全力配合調查，儘速釐清是天候因素或人為操作疏失，並向外界說明，也會針對下包施作煙火廠商，依法究責求償。（編輯：李淑華）1140101