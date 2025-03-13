賴總統宣布恢復軍事審判制度 馬辦：人權大倒退

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（中央社記者王承中台北13日電）總統賴清德宣布，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將恢復軍事審判制度。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，當年「洪仲丘事件」後，前總統馬英九推動軍事審判回歸普通司法體系的改革，如今賴總統走回頭路，是人權大倒退。

賴總統表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天透過媒體群組發布新聞稿指出，賴總統此時的大動作，只是為了要轉移送走台積電的「賣台」質疑，同時進入就職前說的要「改造社會、洗滌人心」的階段。從最近開始封殺言論自由，剝奪陸配合法權益，對軍公教全面大清洗，未來走向戒嚴之路，也不會意外。

蕭旭岑表示，賴總統稱「中國」已是「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」時，兩岸恐將陷入萬劫不復的境地。這代表賴總統在法制上全面將大陸當成敵國，意圖模仿俄烏戰爭模式，藉由引戰、衝突取得通往台獨的路徑。

蕭旭岑指出，如同他先前預測，賴總統會將這些「抗中」化為法案，做為大罷免的政治攻防，同時將會希望搏一把取得國會多數，最終階段是要廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，實踐「新兩國論」。

蕭旭岑表示，當年「洪仲丘事件」後，馬英九推動軍事審判回歸普通司法體系的改革，如今賴總統走回頭路，是人權大倒退，也推翻當年民進黨的主張，是昨是今非。更重要的是，恢復軍事審判後，更讓人質疑政府是否一步步推動恢復軍法統治。

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蕭旭岑表示，賴總統衝撞兩岸，意圖動盪台海，結果將由全民承受。但是諷刺的是，賴總統對軍公教、陸配用不成比例的干預手段，卻對已被質疑接受美國資金、違反「國安法」的民進黨立委沈伯洋裝聾作啞，這不但是雙重標準，而且也坐視外國勢力不當介入內政，製造社會對立的行徑，這是不折不扣的出賣台灣利益。

蕭旭岑指出，包括針對宗教團體赴陸的管制，干預民眾赴大陸地區相關證件，以及陸委會要求全體公務員切結未在中國大陸「設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證具結書」，抹紅藝人的兩岸認同等，都有違憲違法之虞，包括侵害人民遷徙自由、言論自由等，其中行政部門可能的濫權，未來一步一步走向戒嚴或準戒嚴的方向，民眾應該感到戒慎恐懼。（編輯：林興盟）1140313