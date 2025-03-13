賴總統宣布恢復軍事審判 國防部下午4時記者會說明

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（中央社記者吳書緯台北13日電）總統賴清德今天說，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國防部預計下午4時召開臨時記者會，說明軍事審判制度規劃。

賴總統今天召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，他在國安高層會議結束後親上火線，發表敞廳談話。

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因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅方面，賴總統說，策略包括全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪的刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

賴總統表示，策略二是進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復能被社會信任及充分支持。（編輯：謝佳珍）1140313