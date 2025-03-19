恢復軍審制度 顧立雄強調將確保軍法官獨立性

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（中央社記者吳書緯台北19日電）針對恢復軍事審判制度以及相關改革作為，國防部長顧立雄今天表示，確保軍法官的獨立性很重要，未來計畫透過立法將其提升至法律位階，確保組織面與人事面的獨立性。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。朝野立委紛紛關切恢復軍審制度的議題。

顧立雄表示，軍事法院目前是國防部底下的組織，沒有相關法律的效力，大法官先前對於軍法官是否具有法官的獨立性，也有所質疑，因此未來研議新增「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」及「軍法官人事條例」等，確保組織、人事層面的獨立性，而軍法官從甄選、養成到評鑑淘汰，均引入外部審查機制，避免國防部內部干預。

民進黨立委王定宇質詢時指出，軍法官還在國軍指揮鏈中，會被外界質疑是否具有獨立性，以及被懷疑有操控、干擾。

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顧立雄說明，「審判的部分不可能在指揮鏈」，法官的部分不會，但是檢察官是屬於外部獨立，但屬內部「檢察一體」的機制。

針對未來軍法官的招募，顧立雄表示，可能會透過考試，或律師甄選轉任，甚至國防法務官也可以經由考試甄選，而為了確保甄選公平，國防部也會納入外部人員成立人事審議委員會進行多元甄選，確保軍法官品質。（編輯：張若瑤）1140319