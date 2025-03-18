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恢復軍審制度 卓榮泰：按民主程序修法

2025/3/18 13:05
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（中央社記者王承中台北18日電）總統賴清德宣示恢復軍事審判，行政院長卓榮泰今天表示，目前草案正在研擬，希望1個月內提出，過程中會跟社會及立法院溝通，民主國家就按照民主程序，會完成所有相關的立法跟配套，未來讓更有經驗及民主素養的軍法官審理相關案件。

卓榮泰說明，和平有兩種，一種是國家要夠強，一種是束手投降，而政府選擇國家要夠強，就是保障民眾才必須要這樣做

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出包括恢復軍事審判制度等17項因應策略。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委邱鎮軍指出，賴總統宣布17項策略後，人民普遍感覺台灣民主變調，雖然賴總統沒有宣布戰爭、戒嚴，但現在對外就是進入準戰爭時期，而對內就是實施類戒嚴。

卓榮泰回應，軍事審判只有針對現役軍人的5種軍事犯罪，包括叛亂、利敵、洩密、廢弛職務或抗命等，軍人不能有這5種行為。且朝野立委在過去都有相關的提案，並非總統的一句話，且民主國家就按照民主程序，會完成所有相關的立法跟配套。

卓榮泰解釋，恢復軍事審判會啟動所有相關的修法，目前草案正在研擬，希望1個月內提出，過程中當然會跟社會及立法院溝通，讓更有經驗及民主素養的軍法官來審理相關的案件。

列席的國防部長顧立雄也提到，國防部在研擬草案的過程中，都會跟社會各界保持溝通，也會跟相關人士諮商，最後也要經過立法院審議。恢復軍審已經限縮在現役軍人犯軍人職務上的犯罪，跟戒嚴沒有關係。

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對於過去支持廢軍審，現在卻要恢復軍審，邱鎮軍詢問顧立雄及民進黨是否要為過去的言行道歉。顧立雄表示，當時軍審制度有違憲及不符合公平法院設計的地方，現在他擔任國防部長，有職責要讓軍審制度合於憲法意旨，符合公平審判原則、正當法律原則，且很多民主國家都有軍事審判制度。

卓榮泰強調，當時是因為內在因素，軍中人權被忽略，今天軍中人權獲得保障，未來會有更有經驗及民主法律素養的軍法官審理案件，沒有內在因素的問題，但台灣如今面對的是外界威脅，每天都受到共機、共艦的威脅。（編輯：張若瑤）1140318

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