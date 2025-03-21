藍提反戒嚴反廢死公投 卓榮泰：兩件事都不存在

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（中央社記者王揚宇台北21日電）國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程，並擬逕付二讀。行政院長卓榮泰今天受訪說，死刑的執行在台灣是合憲的，而且能討論公投跟民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，因此這兩件事情根本不存在，請適可而止。

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。對於當天是否會將公投案逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇19日表示，目前國民黨團準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題，作相關說明。

卓榮泰表示，死刑的執行在台灣是合憲的，且前不久已有實際例子，台灣更無戒嚴的存在，因為能夠在此討論公投及總總民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，因此這兩件事情不存在，難道提案的政黨認為台灣現在是否戒嚴、難道已經找到那「兩隻不存在的黑貓」，請他們能夠適可而止。

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媒體也問，台北市政府指出，為了加強維安，以後的罷免連署活動都要申請集會遊行，這是源自行政院要求。

卓榮泰說，此事內政部長劉世芳已清楚說明，他不再重複，若是北市警方無法理解真正保護人民安全的意義跟合理作法，他會請劉世芳再明確指示一次，必要時要做出必要的處置。（編輯：蘇龍麒）1140321