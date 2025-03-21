加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰9/300
首頁 / 政治

藍提反戒嚴反廢死公投 卓榮泰：兩件事都不存在

2025/3/21 10:06（3/21 20:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北21日電）國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程，並擬逕付二讀。行政院長卓榮泰今天受訪說，死刑的執行在台灣是合憲的，而且能討論公投跟民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，因此這兩件事情根本不存在，請適可而止。

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。對於當天是否會將公投案逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇19日表示，目前國民黨團準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題，作相關說明。

卓榮泰表示，死刑的執行在台灣是合憲的，且前不久已有實際例子，台灣更無戒嚴的存在，因為能夠在此討論公投及總總民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，因此這兩件事情不存在，難道提案的政黨認為台灣現在是否戒嚴、難道已經找到那「兩隻不存在的黑貓」，請他們能夠適可而止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體也問，台北市政府指出，為了加強維安，以後的罷免連署活動都要申請集會遊行，這是源自行政院要求。

卓榮泰說，此事內政部長劉世芳已清楚說明，他不再重複，若是北市警方無法理解真正保護人民安全的意義跟合理作法，他會請劉世芳再明確指示一次，必要時要做出必要的處置。（編輯：蘇龍麒）1140321

#公投
#劉世芳
#台北市政府
#立法院
#卓榮泰
#國民黨
國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。行政院長卓榮泰（左）21日上午立法院接受媒體聯訪表示，死刑的執行在台灣是合憲的，而且能討論公投跟民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，因此這兩件事情根本不存在，請他們能夠適可而止。中央社記者張新偉攝 114年3月21日
國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。行政院長卓榮泰（左）21日上午立法院接受媒體聯訪表示，死刑的執行在台灣是合憲的，而且能討論公投跟民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，因此這兩件事情根本不存在，請他們能夠適可而止。中央社記者張新偉攝 114年3月21日
延伸閱讀
藍拋兩公投 李進勇：邏輯矛盾通過也沒辦法發生效力陸委會：若黃安有中國身分證 將立即註銷台灣身分
卓榮泰
台水李嘉榮盼合理調整水價 經部：目前無調漲方案賴總統公布中央政府總預算及財劃法修正
劉世芳
劉世芳：罷免連署不適用集遊法 但北市法規較嚴格劉世芳：未要求罷團擺攤依集遊法申請
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
因應中國5大威脅 軍事審判等修法期程4月上旬定調
23
更多編輯台推薦新聞：