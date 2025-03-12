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國台辦挺藝人轉央視貼文 陸委會：中共沒資格談言論自由

2025/3/12 19:11（3/12 19:39 更新）
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圖為陸委會標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北12日電）中國大陸國台辦指稱，藝人轉「台灣必歸」貼文恐被查處、陸配鼓吹統戰被廢止在台依親居留許可，這是打壓言論、思想自由；陸委會回應，中共沒有資格談言論、思想、選擇自由。

大陸委員會（陸委會）12日晚透過書面回應，中共對台統戰、滲透無所不用其極，長期透過經貿、旅遊、教育、文化等各層面滲透台灣社會，中共堅持一黨專政，箝制思想、嚴控輿論、迫害人權，沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。

陸委會強調，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰、強化全民心防，這是正當及必要的措施，這種努力也將持續下去。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）12日上午召開例行記者會。中國大陸國台辦發言人陳斌華指稱，陸委會擬對轉發央視「台灣必歸」貼文的台灣藝人查處，這是企圖限制、剝奪台灣民眾的思想自由、言論自由。

陸配劉姓女子利用社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，內政部移民署廢止其在台依親居留許可。陳斌華認為，這是打壓台灣不同立場的聲音；他批評，舉報者、網紅八炯是「宵小之輩」、「必遭嚴懲」。（編輯：呂佳蓉）1140312

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