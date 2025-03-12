陸委會查處藝人轉發央視貼文 國台辦：剝奪言論自由

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（中央社記者謝怡璇北京12日電）陸委會稱將依規定查處台灣藝人於微博轉發央視「中國台灣省」貼文，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，這些藝人作為中國人，表達對國家認同是自然不過的事，「民進黨當局」剝奪台灣民眾言論自由，標榜其民主自由的虛偽。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，有媒體提問，有部分藝人轉發央視發出貼文、圖卡，寫下「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省」，陸委會將檢視這些藝人行為是否涉及與中共黨政軍合作有違反兩岸條例第33條之1情況。

陳斌華回應，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家」，這是無法否認也不容否認的歷史和法理事實，包括演藝人員在內的廣大台灣民眾，作為堂堂正正的中國人，表達他們對國家的認同，對台獨分裂的反對，是再自然不過的事」。

陳斌華表示，「民進黨當局」動輒威脅恫嚇打擊，企圖限制剝奪台灣民眾的思想自由、言論自由，標榜其民主自由的虛偽。

關於陸委會日前表示，聯大2758號決議文內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣；中共不斷地向國際社會釋放錯誤訊息。

陳斌華回應，聯大2758號決議是體現一個中國原則的正確文件，從法律、政治及決議上，明確、公正、徹底地解決中國在聯合國代表權問題，同時也明確中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」問題，中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國代表權。

陳斌華表示，「民進黨當局」惡意歪曲聯大對2758號的決議，是對事實的歪曲，對國際法的踐踏，對國際秩序和規則的公然挑戰，破壞國際社會堅持一個中國社會的共識和格局。

中國大陸外交部長王毅7日於全國人大外交主題記者會上表示，聯合國大會於1971年以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利，將「台灣當局」代表從聯合國及一切機構中驅逐出去。

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王毅指稱，聯大第2758號決議解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、或「一中一台」任何可能，台灣在聯合國唯一稱謂就是「中國台灣省」。

全國人大外交主題記者會後，中共官方媒體央視發出貼文、圖卡，寫下「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省」，數名台灣藝人接續於個人微博轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、林瑞陽、張庭、趙又廷、張韶涵、陳昊森與其他等人。（編輯：陳鎧妤）1140312