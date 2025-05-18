大台北午後防短延時豪雨 南部高溫探逾36度

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（中央社台北18日電）中央氣象署預報，今天的天氣更加不穩定，午後大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生機率；高溫炎熱，中午前後高雄、屏東為橙色燈號，台南為黃色燈號，估氣溫達攝氏36度以上。

氣象署預報，今天鋒面位於台灣北部海面，天氣更加不穩定，午後會有局部短暫雷陣雨，午後北部、東北部地區及各地山區容易有局部大雨，尤其大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生機率，部分地區下雨時間將延續較久；晚間東北部及東部有局部大雨。

溫度方面，氣象署預報，沒下雨時天氣悶熱，各地高溫約31至35度，南部近山區可達36度左右。中午前後高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市地區為黃色燈號。至於各地低溫約23至26度。

氣象署預報，離鋒面較近的馬祖及金門有短暫陣雨或雷雨，澎湖為多雲時晴；澎湖25至31度，金門24至31度，馬祖23至28度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風至西南風，竹苗以南擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140518