網站刪不支持台獨 美國務院：按例對外說明美台關係

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）美國國務院官網刪除「不支持台獨」，是否代表對台立場改變，美國國務院今天表示，對台政策不變；按例更新是為了對外說明美台非官方關係。網站對中國措辭較強烈方面，國務院說，反映了對中政策優先事項。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除長年來的「不支持台獨」文字。這是否意味美國對台政策有所轉變？美國國務院一名發言人晚間以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美國仍然遵守一中政策。這項政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引。

這名發言人說，美國致力維護台海和平穩定，反對任何一方片面改變現狀。美方支持兩岸對話，也期待兩岸分歧能透過和平方式、不受脅迫、以兩岸人民都能接受的方式解決。

台灣駐美代表處今天回應美國國務院調整官網文字時，表示台灣與美國的夥伴關係友好緊密，期盼在美國總統川普執政下，台美間在各層面的互補互利關係將持續強化，以及共同促進區域和平穩定。

民進黨駐美代表處主任蕭舜文下午回顧，美國前總統柯林頓1998年在與江澤民見面後，公開宣示所謂的「對台新三不」，也就是美國不支持台獨、不支持一中一台、不支持台灣參加以國家為會員資格的國際組織。

她強調，這不是完整的美國對台政策。美國立場是不支持台獨，但也不支持統一，而且「不支持」不等於「反對」。

「所以我認爲，這次拿掉只說了一半的『不支持台獨』，可以回歸美方立場的完整性」。

她也提到，川普與日本首相石破茂首度舉行峰會後的聯合聲明也說，「支持台灣有意義參與國際組織」，拿掉了原先追加「不以國家為會員資格的國際組織」的但書。在美對台政策長期具一致性及延續性的基礎上，這樣的發展是「意在不言中」。

國民黨駐美代表秦日新尚未回覆中央社提問。

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美國國務院13日除了更新美台關係概述，也修改美中關係簡介頁面，以較強烈的文字指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，以在全球推進中共目標。網站三度提到「中共」，是舊版前所未有。

美國國務院對此表示，這是用以反映本屆政府對中國及美中關係的政策及優先事項。（編輯：韋樞）1140216