美國務院更新美台關係現況 中：涉台立場嚴重倒退

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（中央社台北17日電）針對美國國務院修改美台關係現況表述，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，此舉「在涉台問題上立場嚴重倒退」，是美方頑固堅持「以台制華錯誤政策」的又一例證。中方敦促美方立即糾正錯誤，避免對中美關係造成進一步嚴重損害。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體詢問時，作上述表示。

郭嘉昆首先宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，這是「國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則」，也是美方在「中美三個聯合公報」當中作出的「莊嚴承諾」，「歷史不容篡改，事實不容否認」。

他接著聲稱，美國國務院修改「美台關係事實清單」，「在涉台問題上立場嚴重倒退」，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」，這是美方頑固堅持「以台制華錯誤政策」的又一例證。

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郭嘉昆又說，中方敦促美方立即糾正錯誤，確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，「慎之又慎處理台灣問題，停止『以台制華』，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止支持台獨」，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

美國國務院13日更新其官網的美台關係現況表述，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。在此之前，美國國務院2022年5月曾移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等文字，但約1個月後又加入了「不支持台獨」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140217